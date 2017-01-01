Генпрокуратура домоглася від топ-менеджерів ПриватБанку судових позовів до Коломойського і Боголюбова

У результаті тиску ГПУ було ініційовано 12 судових позовів

Топ-менеджери ПриватБанку під тиском Генпрокуратури були змушені подати цілий ряд позовів до компаній-боржників, які пов'язують з колишніми акціонерами ПриватБанку — Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, повідомляє Finbalance. Видання вказує на той факт, що в ПриватБанку зараз немає повноправного голови правління, а функціонери, які



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У результаті тиску ГПУ було ініційовано 12 судових позовів

Топ-менеджери ПриватБанку під тиском Генпрокуратури були змушені подати цілий ряд позовів до компаній-боржників, які пов'язують з колишніми акціонерами ПриватБанку — Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, повідомляє Finbalance.

Видання вказує на той факт, що в ПриватБанку зараз немає повноправного голови правління, а функціонери, які очікують його призначення, не хочуть брати на себе відповідальність за судове протистояння з впливовими олігархами. Тому подача позовів зі стягнення боргів з позичальників довгий час затягувалася. У зв'язку з чим у слідчих Генпрокуратури були підстави підозрювати посадових осіб націоналізованого ПриватБанку в змові з колишніми власниками банку. «У ГПУ не могло не виникнути питання - чому з корпоративних позичальників не стягують прострочену заборгованість, тоді як в банку накопичуються колосальні збитки, які покриваються за рахунок платників податків», — пише видання.

У результаті тиску ГПУ було ініційовано 12 судових позовів до компаній, які брали участь у так званій реструктуризації кредитного портфеля Приватбанку в 2016 році. Тоді, нагадаємо, близько 127 млрд гривень кредитного портфеля ПриватБанку були переоформлені на мережу компаній-пустушок, які пов'язують з колишніми акціонерами ПриватБанку.

Зокрема, директор НАБУ Артем Ситник стверджував, що директори і засновники 36 компаній, які отримали кредити в «Приватбанку» в рамках реструктуризації його кредитного портфеля, є нинішніми або колишніми працівниками групи «Приват», починаючи від менеджерів нижньої ланки і закінчуючи технічними працівниками підприємств.