Генпрокуратура закрила справу проти Писарука і Бахматюка, яку раніше відкрив Касько



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Олег Бахматюк

Офіс Генерального прокурора виконав ухвалу суду

Офіс Генерального прокурора виконав ухвалу Печерського районного суду міста Києва і скасував постанову Першого заступника Генерального прокурора про скасування постанови про закриття кримінального провадження, пов’язаного із VAB банком. Це рішення оскарженню не підлягає.

Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедиктова, – передають Українські новини.

«25 червня Офіс Генерального прокурора виконав ухвалу суду, оскільки рішення, постанови та ухвали суду підлягають виконанню всіма суб’єктами на всій території України. Стаття 129-1 Конституції України зазначає, що судове рішення є обов’язковим для виконання», - написала Венедиктова на своїй сторінці у Фейсбук.

Рішення прокуратури прокоментував і бізнесмен Олег Бахматюк: «Генеральна прокуратура України нарешті поставила крапку в так званій «справі Писарука і Бахматюка». Було виконано законне рішення Печерського районного суду м.Києва, який визнав незаконною постанову колишнього заступника генпрокурора Каська, який з порушенням вимог КПК і порушенням процесуальних термінів відновив давно розслідувану кількома правоохоронними органами і закриту рішеннями судів справу. Те, що відновлення надуманої справи було невипадковим, було зрозуміло і фаховим експертам, і економічній спільноті, як в Україні, так і закордоном. Фактично це був результат зговору екскерівника Офісу Президента Андрія Богдана, ексгенпрокурора Руслана Рябошапки та директора НАБУ Артема Ситника, кожен з яких мав свої мотиви знищити мою компанію».

Бізнесмен вважає, що «Генеральна прокуратура зробила великий крок у справі відновлення справедливості щодо компанії, в якій працюють десятки тисяч людей, яка виробляє національний продукт і сплачує значні кошти до бюджету. Рішення про закриття цієї справи дає можливість мені, як акціонеру, вести конструктивний діалог з Фондом гарантування вкладів. Наступний крок має зробити Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка зобов’язана скасувати всі процесуальні дії, які були розпочаті на підставі сфабрикованої справи, адже справа закрита, і такі слідчі дії є незаконними. САП зобов’язана виконати законне рішення суду і зупинити терор компанії, яка несла через це економічні збитки».

Нагадаємо, що справа проти Писарука і Бахматюка була відкрита через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку. Окрім того, Олег Бахматюк сам запропонував державі повернути до бюджету 8 млрд боргів, однак відповіді на свою пропозицію від НБУ так і не отримав.