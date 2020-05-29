Адвокати Бахматюка назвали рішення ВАКС політично вмотивованим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Адвокати вважають, що рішення ВАКС щодо Олега Бахматюка має всі ознаки упередженості і політичної заангажованості

Рішення ухвалене всупереч аналогічним рішенням щодо оточення Януковича, переконані захисники

ВАКС при обранні запобіжного заходу у справі VAB банку проігнорував численні процесуальні рішення, а саме рішення було прийняте всупереч аналогічним рішенням щодо колишніх високопосадовців часів Януковича (справи Клименка і Клюєва), заявляють адвокати Олега Бахматюка.

Про це заявили адвокати бізнесмена Олега Бахматюка Тетяна Козаченко і Дмитро Лошаков, коментуючи рішення Апеляційної палати ВАКС щодо обрання запобіжного заходу, повідомляють Українські новини.

Адвокати заявили, що рішення має всі ознаки упередженості і політичної заангажованості, а тому буде оскаржуватись у міжнародних судах.

«По-перше, НАБУ проводить процесуальні дії в зупиненому кримінальному провадженні, що є неприпустимим. По-друге, вони не змогли довести наявність міжнародного розшуку. Тому що НАБУ не здійснює міжнародний розшук. Ані “Інтерпол”, ані жодна країна світу не підтвердили, що у них є інформація щодо дій, які треба вчиняти проти Олега Бахматюка. Попри це Вищий антикорупційний суд вирішив застосувати фактично заочний арешт, причому пішов проти своєї власної практики, коли на тих самих підставах щодо інших людей вони виносили протилежні рішення. До таких посадовців, як Клюєв і Клименко, вони відмовили в застосуванні запобіжних заходів саме тому, що неможливо проводити процесуальні дії під час зупинених проваджень», - заявила Тетяна Козаченко.

Адвокат також зазначила, що застосування запобіжного заходу у вигляді арешту неможливе, коли не ведеться міжнародний розшук. «Антикорупційний суд, коли мова йде про екс-посадовців або діючих посадовців, які досі мають величезний вплив на політику в Україні, які мають свої кадри, що як метастази проникли у різні сфери державного управління, обирає до них лояльну позицію. А якщо мова йде про той бізнес, який виробляє українську продукцію, створює робочі місця і не має політичного імунітету, телеканалів, представництва у владі, до них застосовуються такі засоби, як тиск на бізнес та рішення, що суперечать власній практиці ВАКС, - каже адвокатка. - НАБУ весь час заявляє про те, що Олег Бахматюк знаходиться у розшуку і вони не знають, де він перебуває. Це неправда. Документи, що знаходяться у ВАКС, НАБУ, САП, були подані від адвокатів - витяги з федеральних реєстрів щодо всіх осіб, де вони мешкають, з реальними адресами. Конкретне місце проживання відоме НАБУ, про що вони сповістили захисників ще у грудні минулого року. Ніхто ні від кого не переховується».

Сторона захисту Бахматюка нагадала, що справа була відновлена у вересні минулого року без наявності на руках кримінального провадження екс-генпрокурором Рябошапкою і його заступником Каськом незаконним способом, поза межами досудового розслідування. “Фактично відбувається перерозподіл активів і політичний вплив на бізнес. Ми вважаємо, що така вибірковість є неприпустимою, тому рішення ВАКС ми вважаємо політичним і незаконним”, - заявили захисники. За їх словами, вони направлять скарги до Європейського суду з прав людини, щоб він надав оцінку цим обставинам. Також готуються звернення до Генерального прокурора, САП та Вищої ради правосуддя в тих частинах, де були допущені порушення.

Нагадаємо, апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) прийняла рішення про заочний арешт Олега Бахматюка, хоча в аналогічних справа – Клименка і Клюєва, ухвалила абсолютно протилежні рішення. Це може свідчити про те, що такі рішення ухвалюються з урахуванням політичної кон'юнктури.