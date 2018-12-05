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    Економіка та фінанси

    Глава Мінсоцполітики анонсував новий вид соціальної допомоги

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    Глава Мінсоцполітики анонсував новий вид соціальної допомоги

    З 1 січня 2019 року запроваджується новий вид соціальної допомоги для осіб, які доглядають за дітьми, хворими на тяжкі захворювання

    Для осіб, котрі доглядають за дітьми з тяжкими захворюваннями, але ще не мають групу інвалідності, з 1 січня 2019 року виплачуватиметься соціальна допомога.

    Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, виступаючи на засіданні уряду в середу.

    «З 1 січня 2019 року запроваджується новий вид соціальної допомоги для осіб, які доглядають за дітьми, хворими на тяжкі захворювання, але яким ще не встановлена інвалідність», - сказав Рева.

    Він уточнив, що відповідний закон було ухвалено за ініціативою низки народних депутатів, і Міністерство соціальної політики його повністю реалізовує.

    «Урядом на минулому засіданні затверджено порядок надання такої допомоги. Це ще один важливий крок за підтримки державою сімей, які цього найбільше потребують», - наголосив міністр соціальної політики.

    Водночас він зауважив, що «у наступному році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, підвищується на 9,4%, і становитиме з грудня наступного року 1638 грн на місяць».

    Відповідно, зазначив Рева, зростатимуть розміри державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

    Як відомо, в Україні 44% населення отримує державну допомогу.

    Джерело: Укрінформ

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