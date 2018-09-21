Глава НКРЕКП: правильність формули «Роттердам +» підтвердили кілька експертиз



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Кривенко: Звіт Європейської асоціації вугілля та лігніту підтверджує правильність формули «Роттердам +»

НКРЕКП продовжує роботу в напрямку імплементації повномасштабного ринку електроенергії, - Кривенко

Правильність використання в Україні принципу імпортного паритету при формуванні цін на вугілля і формули «Роттердам +» підтвердили кілька експертиз. Про це заявила глава НКРЕКП Оксана Кривенко на комітетських слуханнях у комітеті з ПЕК Верховної Ради «100 днів роботи оновленої НКРЕКП. Чи стала комісія більш професійною та незалежною».

«Ми і я особисто зробили запит до Європейської асоціації (Європейської асоціації вугілля та лігніту EURACOAL, - ред.). Ми отримали звіт, який підтверджує правильність формули. Крім того, у нас є висновок судово-технічної експертизи щодо правильності застосування формули. Тому сьогодні ми покладаємося на експертні висновки з цього питання. І ми продовжуємо роботу в напрямку імплементації повномасштабного ринку електроенергії».

Нагадаємо, згідно звіту, індекс API2 є найкращим індикатором зміни цін на вугілля для України з таких причин: це найбільш ліквідний індекс в світі; він високо прозорий; він незалежно перевіряється і включає велику кількість цін, що надаються як покупцями, так і продавцями; це індекс з доставкою, який явно дає більш конкурентну ціну, ніж FOB-ціни, які відображують ціноутворення тільки в одному місці; Україна є частиною Європи, тому локацією є відповідний торговельний басейн (Атлантичний / Середземноморський).

Як зазначено у звіті, майже весь вугільний бізнес Європи здійснюється з прив'язкою - прямо або опосередковано - до індексу API2. Даний індекс також широко використовується для розрахунку фінансових операцій, за рахунок чого учасники можуть хеджувати цінові ризики.

Формула «Роттердам +» була введена Постановою НКРЕКП №289 від 03.03.2017 року «Про затвердження порядку формування прогнозної оптової ціни електричної енергії». Згідно даної постанови, в ціну електроенергії закладалася вартість вугілля, виходячи з котирувань індексу API2 європейського хабу ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен)

23 серпня Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) скасувала формулу «Роттердам +» у зв'язку з початком дії нового ринку електричної енергії.

Європейська асоціація вугілля та лігніту - EURACOAL - є зонтичної організацією європейської вугільної промисловості.