Голова Нацбанку прокоментував чутки про ймовірний дефолт в Україні



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Голова Національного банку України Яків Смолій

Відсутність співпраці з МВФ не загрожує Україні дефолтом, запевнив голова Нацбанку

Подальша співпраця України з Міжнародним валютним фондом є важливою для підтримки макроекономічної стабільності, однак відсутність цієї співпраці не призведе до дефолту.

Про це повідомив голова Національного банку України Яків Смолій під час зустрічі з представниками «Європейської бізнес асоціації», передає пресслужба асоціації.

За словами Смолія, наразі питання не стоїть «МВФ або дефолт», а будь-які розмови про ймовірний дефолт в Україні не мають реального підґрунтя.

Найбільшими ризиками для економіки України, які можуть реалізуватися найближчим часом, Смолій назвав сповільнення реформ та припинення транзиту російського газу через українську газотранспортну систему з 1 січня 2020 року.

Також у Нацбанку покращили свій прогноз щодо зростання економіки України у 2019 році до 3%. Раніше там очікували зростання на рівні 2,5%.

Нагадаємо, раныше у Нацбанку попередили, що затримка у проведенні ключових реформ або кроки щодо нівелювання попередніх досягнень, у тому числі з-за судових і законодавчих рішень, можуть суттєво посилити вразливість економіки України і перешкодити продовженню співпраці з МВФ.