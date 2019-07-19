Нацбанк назвав головні загрози для економіки України



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Актуальними залишаються ризики припинення транзиту газу з Росії по території України з початку 2020 року, посилення торгових воєн і наростання геополітичних конфліктів

Затримка у проведенні ключових реформ або кроки щодо нівелювання попередніх досягнень, у тому числі з-за судових і законодавчих рішень, які можуть суттєво посилити вразливість економіки України і перешкодити продовженню співпраці з МВФ.

Таке застереження зробив Нацбанк України, повідомляє пресслужба регулятора.

При реалізації вказаних сценаріїв може погіршитися курсові й інфляційні очікування.

Також можуть виникнути труднощі до міжнародних ринків капіталу в умовах високого боргового навантаження в наступні роки.

Більше того, актуальними залишаються ризики припинення транзиту газу з Росії по території України з початку 2020 року, посилення торгових воєн і наростання геополітичних конфліктів, а також ескалації військового конфлікту і нових торгових обмежень з боку Росії.