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    Економіка та фінанси

    Нацбанк назвав головні загрози для економіки України

    • Розсилка
    Нацбанк назвав головні загрози для економіки України

    Актуальними залишаються ризики припинення транзиту газу з Росії по території України з початку 2020 року, посилення торгових воєн і наростання геополітичних конфліктів

    Затримка у проведенні ключових реформ або кроки щодо нівелювання попередніх досягнень, у тому числі з-за судових і законодавчих рішень, які можуть суттєво посилити вразливість економіки України і перешкодити продовженню співпраці з МВФ.

    Таке застереження зробив Нацбанк України, повідомляє пресслужба регулятора.

    При реалізації вказаних сценаріїв може погіршитися курсові й інфляційні очікування.

    Також можуть виникнути труднощі до міжнародних ринків капіталу в умовах високого боргового навантаження в наступні роки.

    Більше того, актуальними залишаються ризики припинення транзиту газу з Росії по території України з початку 2020 року, посилення торгових воєн і наростання геополітичних конфліктів, а також ескалації військового конфлікту і нових торгових обмежень з боку Росії.

    МВФ Національний банк економіка фінанси
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