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    Економіка та фінанси

    Гончарук запросив бізнес Фінляндії в Україну

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    На зустрічі також ішлося про важливість розбудови міжнародних транспортних маршрутів, зокрема річкової та портової логістики та інфраструктури - Гончарук запросив бізнес Фінляндії в Україну
    На зустрічі також ішлося про важливість розбудови міжнародних транспортних маршрутів, зокрема річкової та портової логістики та інфраструктури

    Премєрміністр України обговорив із президентом Фінляндії досвідом реформування у сфері освіти

    Премєрміністр України Олексій Гончарук обговорив із президентом Фінляндії Саулі Нііністьо інвестиційний клімат в Україні, а також обмінявся досвідом реформування, зокрема у сфері освіти.

    Про це повідомляє Урядовий портал.

    «Україна має одночасно багато складних завдань, зокрема щодо покращення інвестиційного клімату. Ми оновили інструменти державно-приватного партнерства, бо зацікавлені в залученні інвестицій у великі інфраструктурні проєкти. Запрошуємо бізнес Фінляндії долучатися», - підкреслив Гончарук.

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    На зустрічі також ішлося про важливість розбудови міжнародних транспортних маршрутів, зокрема річкової та портової логістики та інфраструктури.

    «Наш молодий уряд працює на довготривалу перспективу, де пріоритетами є сприятливий бізнес-клімат, якісна інфраструктура, енергетична ефективність та освіта. Ми прагнемо створити таке майбутнє, де громадяни будуть щасливі», - підкреслив Гончарук.

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