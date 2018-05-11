Городникам присвячується: Нацбанк випустить монету «Копання картоплі»

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Номінал карбування становить 10 гривень

22 травня Нацбанк вводить в обіг колекційну монету «Копання картопля». Її номінал – 10 грн. Враховуючи, що вона виконана зі срібла 925 проби масою 31,1 грама, НБУ продає одну монету за 1027 грн.

У Нацбанку зазначили, що монета «присвячена розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу. Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей українців - земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, праця на ній тисячі років єднають чоловіка і жінку, що символізують дві постаті у формі серця».

На аверсі монети розміщено стилізоване зображення дерева життя, верхів'я якого - дзеркальне (на тлі поля), нижні бульби - на дзеркальному тлі - золоті (локальна позолота). На реверсі - на дзеркальному тлі розміщено стилізовані зображення чоловіка і жінки, які копають картоплю. Їхні постаті утворюють золоте серце.

Загальний тираж монети – 4 тис. штук.