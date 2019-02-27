Гройсман озвучив завдання уряду щодо мінімальної зарплати



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Володимир Гройсман повідомив, що механізм індексації пенсій був опрацьований і закладений у жовтні 2017 року

Завдання уряду підвищити мінімальну заробітну плату в країні до $300, - прем'єр

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман озвучив завдання уряду підвищити мінімальну зарплату до 300 доларів. Про це він сказав під час засідання Кабміну 27 лютого, повідомляє «Укрінформ».

«Ми підвищили мінімальну заробітну плату. Ми прийшли працювати, коли мінімальна заробітна плата в країні була $53... сьогодні $150. І я цим не пишаюся, я просто говорю про те, що ми її підвищили втричі. Але наше завдання підвищити ще вдвічі, щоб мінімальна заробітна плата була в країні $300. І ми можемо до цього прийти», - сказав Гройсман.

Прем’єр також повідомив, що механізм індексації пенсій, що з березня поточного року відбуватиметься щорічно і в автоматичному режимі, був опрацьований і закладений у жовтні 2017 року – з моменту ухвалення пакету законопроектів щодо пенсійної реформи.

Як повідомлялося, Гройсман схвалив «підкуп» виборців. Найбідніші пенсіонери отримають доплату, але лише у березні та квітні.