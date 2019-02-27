Гройсман схвалив «підкуп» виборців. Найбідніші пенсіонери отримають доплату, але лише у березні та квітні



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Спеціальну доплату отримають люди, у яких базова пенсія нижча за прожитковий мінімум, - Рева

1,8 мільйона пенсіонерів отримають спеціальну доплату в розмірі 2410 гривень, - міністр

Пенсіонери, які мали низьку заробітну плату в СРСР, отримають у березні-квітні доплати у розмірі 2410 гривень. Про це поінформував міністр соціальної політики Андрій Рева під час засідання уряду.

За словами Реви, загалом 1,8 мільйона пенсіонерів, які мають повний необхідний робочий стаж, отримають спеціальну доплату в розмірі 2410 гривень.

«Гроші будуть виплачені протягом березня-квітня», - не приховує міністр. Нагадаємо, що саме у березні та квітні в країні відбуватимуть президентські вибори. І такі доплати вже розцінені опозиційними силами, як прихований підкуп виборців.

При цьому Рева додав, що мова йде про тих людей, у яких базова пенсія нижча за прожитковий мінімум.

Також міністр повідомив, що мінімальне підвищення пенсій у понад восьми мільйонів пенсіонерів після індексації складе 100 гривень.

Як повідомлялося раніше, кошти виплатять через додаткові надходження до Пенсійного фонду від розмитнення авто на єврономерах. Президент України Петро Порошенко зазначив, що через розмитнення «євроблях» з’явилася можливість повернути пенсіонерам, і в першу чергу тим, у кого найменший рівень пенсії — мінімальна та нижче мінімальної — індексацію 2015-2016 років.

За словами Порошенка, виплати отримають лише ті пенсіонери, які після індексації, що відбудеться 1 березня, отримають найменші пенсії.

«Будуть і ті, хто отримає 800, 900 та 1000 гривень (внаслідок індексації — ред.) — їм компенсувати не потрібно, а тим хто отримає 100 та 200 гривень — вони отримають компенсацію протягом березня-квітня», — додав Порошенко.

Зазначимо, що станом на 19 лютого українці розмитнили 124 тисячі «євроблях», сплативши до бюджету 7,67 мільярда гривень.

Нагадаємо, з 1 березня 10 млн 200 тис. пенсіонерів отримають підвищені пенсії.