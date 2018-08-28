Гройсман розповів, коли Україна стане економічно самодостатньою



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Фото: Главком Володимир Гройсман розповів про економічні перспективи України

Очільник уряду пообіцяв вирішити проблеми в українській економіці

Україні необхідно близько 10 років, щоб стати економічно самодостатньою. Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час виступу на XIII нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

«Сьогодні ми запозичуємо на міжнародних ринках фінансові ресурси для того, щоб повернути старі борги, можливо, на кращих умовах перепозичити, виграти підходящий час для того, щоб зростала національна економіка, і ми стали абсолютно самодостатньою економікою», - сказав прем'єр.

За його словами, на повний шлях до самодостатньої економіки Україні необхідно близько 10 років.

«Щоб стати економічно самодостатніми, нам потрібен деякий час. За 10 років я можу впоратися з цим завданням. Це означає, що кожен рік наша економіка зазнаватиме позитивних змін», - додав Гройсман.