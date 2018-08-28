Зустріч Порошенка з керівниками закордонних дипломатичних представництв України

Зустріч Порошенка з керівниками закордонних дипломатичних представництв Українитрансляція
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Петро Порошенко
Петро Порошенко розповість про пріоритетні завдання зовнішньої політики України на 2018-2020 роки
У Києві 28 серпня відбуватиметься ХІІІ Нарада керівників закордонних дипломатичних представництв України. У заході візьмуть участь посли та постійні представники України при міжнародних організаціях.
Президент Петро Порошенко виступить на сесії "Пріоритетні завдання зовнішньої політики України на 2018-2020 роки".
Дивіться онлайн-трансляцію на «Главкомі».