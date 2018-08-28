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    Політика

    Зустріч Порошенка з керівниками закордонних дипломатичних представництв України

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    Петро Порошенко - Зустріч Порошенка з керівниками закордонних дипломатичних представництв України
    Петро Порошенко

    Петро Порошенко розповість про пріоритетні завдання зовнішньої політики України на 2018-2020 роки

    У Києві 28 серпня відбуватиметься ХІІІ Нарада керівників закордонних дипломатичних представництв України.  У заході візьмуть участь посли та постійні представники України при міжнародних організаціях.

    Президент Петро Порошенко виступить на сесії "Пріоритетні завдання зовнішньої політики України на 2018-2020 роки".

    Дивіться онлайн-трансляцію на «Главкомі».


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