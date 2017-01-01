Гройсман розповів про негатив від торгової блокади Донбасу

Прем’єр-міністр заявив, що блокада коштувала Україні 1% ВВП

Торгова блокада Донбасу призвела до зменшення темпів росту ВВП України. Про це на підсумковій прес-конференції у п’ятницю, 22 грудня заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман. «Нам суттєво негативно вплинула на показники блокада. Вона коштувала 1% ВВП», - сказав він. Нагадаєм, у травні Міністерство економічного розвитку і



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Прем’єр-міністр заявив, що блокада коштувала Україні 1% ВВП

Торгова блокада Донбасу призвела до зменшення темпів росту ВВП України. Про це на підсумковій прес-конференції у п’ятницю, 22 грудня заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Нам суттєво негативно вплинула на показники блокада. Вона коштувала 1% ВВП», - сказав він.

Нагадаєм, у травні Міністерство економічного розвитку і торгівлі заявило, що торгова блокада Донбасу негативно позначилася на показниках промислового виробництва, але все ж не змогла зупинити тенденцію економічного зростання в Україні, який у першому кварталі 2017 року становить 2,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Німецька група радників в Україні оцінила втрати української економіки від блокади переміщення товарів через лінію розмежування на Донбасі у 1,6% ВВП.

У березні Національний банк переглянув попередній прогноз економічного зростання у 2017 році з 2,8% до 1,9%.

За даними Національного банку України за три роки країна витратила на подолання банківської кризи 14% ВВП.

Нагадаємо, 15 березня РНБО ухвалила рішення щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення.

16 березня президент Петро Порошенко підписав це рішення.

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