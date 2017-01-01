НБУ: порятунок банків обійшовся Україні в 14% ВВП

Сологуб стверджує, що проблеми в банківському секторі України стали наслідком фінансової кризи 2008-2009 років

За даними Національного банку України за три роки країна витратила на подолання банківської кризи 14% ВВП. Про це заявив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб на конференції Fitch Ratings. «Прямі витрати України на подолання банківської кризи, починаючи з 2014 року, становили близько 14% ВВП. Це досить мало», -



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Сологуб стверджує, що проблеми в банківському секторі України стали наслідком фінансової кризи 2008-2009 років

За даними Національного банку України за три роки країна витратила на подолання банківської кризи 14% ВВП. Про це заявив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб на конференції Fitch Ratings.

«Прямі витрати України на подолання банківської кризи, починаючи з 2014 року, становили близько 14% ВВП. Це досить мало», - уточнив він.

Водночас Сологуб стверджує, що проблеми в банківському секторі України стали наслідком фінансової кризи 2008-2009 років, з яким вітчизняні регулятори так і не зуміли впоратися.

Нагадаємо, Нацбанк не прогнозує сильних коливань курсу гривні.

Як повідомлялося, міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's прогнозує курс гривні на кінець 2018 року на рівні 27,3 грн/дол., на кінець 2019 року - 27,5 грн/дол. За даними S&P, курс гривні на кінець 2017 року становитиме 26,9 грн/дол.

На 30 листопада Нацбанк встановив курс 27,01 грн/$.

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