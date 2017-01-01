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    НБУ: порятунок банків обійшовся Україні в 14% ВВП

    Сологуб стверджує, що проблеми в банківському секторі України стали наслідком фінансової кризи 2008-2009 років
    За даними Національного банку України за три роки країна витратила на подолання банківської кризи 14% ВВП. Про це заявив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб на конференції Fitch Ratings. «Прямі витрати України на подолання банківської кризи, починаючи з 2014 року, становили близько 14% ВВП. Це досить мало», -
    • Вчора, 15:59
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    Сологуб стверджує, що проблеми в банківському секторі України стали наслідком фінансової кризи 2008-2009 років

    За даними Національного банку України за три роки країна витратила на подолання банківської кризи 14% ВВП. Про це заявив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб на конференції Fitch Ratings.

    «Прямі витрати України на подолання банківської кризи, починаючи з 2014 року, становили близько 14% ВВП. Це досить мало», - уточнив він.

    Водночас Сологуб стверджує, що проблеми в банківському секторі України стали наслідком фінансової кризи 2008-2009 років, з яким вітчизняні регулятори так і не зуміли впоратися.

    Нагадаємо, Нацбанк не прогнозує сильних коливань курсу гривні.

    Як повідомлялося, міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's прогнозує курс гривні на кінець 2018 року на рівні 27,3 грн/дол., на кінець 2019 року - 27,5 грн/дол. За даними S&P, курс гривні на кінець 2017 року становитиме 26,9 грн/дол.

    На 30 листопада Нацбанк встановив курс 27,01 грн/$.

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