  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Гройсман розповів, що в Україні відлякує інвесторів

    • Розсилка
    Прем&rsquo;єр Володимир Гройсман - Гройсман розповів, що в Україні відлякує інвесторів
    Прем’єр Володимир Гройсман

    За словами прем’єра, «інвестори хочуть дві речі - легкість ведення бізнесу і захист коштів»

    Легкість ведення бізнесу, верховенство права, захист права власності – це запорука залучення в Україну значних інвестиційних коштів, які потрібні сьогодні економіці.

    Про це в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман, інформує Урядовий портал

    «Інвестори хочуть дві речі - легкість ведення бізнесу і захист коштів. Неможливість знайти захист у судах відлякує. У нас є розуміння того, як вирішувати ці питання. І це достатньо нескладно, якщо є політична воля всередині парламенту», - зазначив глава уряду.

    Він нагадав, що Кабмін уже напрацював 24 законопроєкти, покликаних спростити ведення бізнесу, та близько 50 законопроєктів, спрямованих на швидку інтеграцію до ЄС, як ключового для України ринку.

    «А все, що напрацює економіка, треба реінвестувати в якість життя», - додав прем’єр-міністр.

    Читайте також
    Кабмін Володимир Гройсман економіка інвестиції судова система закон Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ