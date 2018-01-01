Аеропорт Ярославського у Харкові відкриє нові рейси

У 2018 році в аеропорту планують обслужити близько 900 тис. пасажирів

У міжнародному аеропорту Харкова сьогодні, 13 лютого, повідомили, які нові рейси відкриють найближчим часом, а також наголосили на успіхах, яких вдалося досягнути за минулий рік. У прес-конференції, присвяченій ключовим етапам стратегії розвитку міжнародного аеропорту «Харків» на 2018 рік, взяли участь голова Харківської ОДА Юлія



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Володимир Васильченко та Юлія Світлична

У 2018 році в аеропорту планують обслужити близько 900 тис. пасажирів

У міжнародному аеропорту Харкова сьогодні, 13 лютого, повідомили, які нові рейси відкриють найближчим часом, а також наголосили на успіхах, яких вдалося досягнути за минулий рік. У прес-конференції, присвяченій ключовим етапам стратегії розвитку міжнародного аеропорту «Харків» на 2018 рік, взяли участь голова Харківської ОДА Юлія Світлична та Володимир Васильченко, генеральний директор компанії «Нью Системс АМ» (оператор міжнародного аеропорту «Харків», група DCH Олександра Ярославського). Про це повідомляє прес-служба міжнародного аеропорту «Харків».

«Харківський аеропорт - найбільший на сході країни, він обслуговує жителів Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької, Сумської, Полтавської областей. У 2017 році аеропорт перевиконав план з перевезень пасажирів. Було виконано на 30% більше рейсів, ніж у попередні роки. На даний час з аеропортом працюють на постійній основі 12 авіакомпаній, а це близько 100 рейсів на тиждень. У 2018 році плануємо обслужити близько 900 тис. пасажирів та розраховуємо зберегти ті регулярні авіарейси, які виконуються на сьогоднішній день. Це рейси до Києва, Польщі, Росії, Ізраїлю, Туреччини, Єгипту», - сказала Світлична.

Губернатор Харківської області зазначила, що у новому році харківський аеропорт розширить перелік існуючих пропозицій. Зокрема, до Харкова повертається авіакомпанія Wizz Air, завдяки чому вже в квітні буде відкрито прямий регулярний рейс до Дортмунду (Німеччина), а у червні планується відкриття рейсу «Харків - Катовіце». Обидва ці аеропорту є зручними транзитними пунктами для пасажирів, які подорожують з Харкова до різних країн Європи та світу. Також до переліку нових маршрутів додасться прямий регулярний рейс «Харків - Тбілісі» авіакомпанії Gergian Airlines, який буде виконуватися двічі на тиждень. Крім того, на харківський ринок виходить новий український авіаперевізник SkyUp з 5 новими напрямками, в т. ч. до Барселони (Іспанія), Ларнака (Кіпр), Тівату (Чорногорія) та інші. Ведуться переговори щодо відкриття внутрішніх рейсів до Одеси та Львова.

Гендиректор харківського аеропорту Васильченко зазначив, що досягнув зі своєю командою рекордного на сьогодні показника з пасажироперевезень, привели на ринок нові авіакомпанії, в тому числі одного з найбільших світових авіаперевізників, Turkish Airlines.

Гендиректор аеропорту також підкреслив, що в 2018 році у підприємства плани не менш амбітні. «Що стосується рейсів Wizz Air, хотілося б трохи уточнити щодо Дортмунду. Це дуже перспективний транзитний аеропорт, поруч з яким розташовані такі ділові, культурні центри світу, як Дюссельдорф (Німеччина), Амстердам (Нідерланди) та інші. Дуже цікавий аеропорт «Катовіце» (Польща). Це база Wizz Air. Завдяки цій пропозиції наші пасажири можуть без численних пересадок та додаткових витрат добиратися, зокрема, до таких країн, як Норвегія, Португалія, Ірландія. Вартість квитків стартує від 20 доларів до Катовіце та від 30 доларів - до Дортмунду», - сказав Васильченко.

Васильченко також акцентував увагу на новому українському авіаперевізнику SkyUp, з яким у сезоні-2018 починає співпрацювати аеропорт. «Перевізник орієнтується на туристичний потік, так як це структура, пов'язана з відомим нашим туроператором JoinUp. У той же час вони планують виступати в ролі лоукостера, та частина квитків буде продаватися у мережі», - уточнив гендиректор аеропорту.

Ще один новий рейс, який відкриється в поточному році «Харків - Бергамо» авіакомпанії МАУ («Міжнародні авіалінії України»). «Ми вдячні компанії МАУ за прийняте рішення відкрити цей рейс. Бергамо - це туристичний центр, який, до того ж, знаходиться всього в 50 км від Мілана (Італія), куди легко можна дістатися у будь-який час доби».

Подарунком для українських туристів та представників бізнесу стане прямий регулярний рейс «Харків - Тбілісі» флагмана грузинських пасажирських авіаперевезень, Georgian Airlines. «Перевагою для нас є, зокрема, те, що вони, на відміну від українських авіакомпаній, не мають обмежень щодо перетинання території Російської Федерації, що значно скорочує час у дорозі. Зокрема, рейс з Харкова до Тбілісі триває на 40 хвилин менше порівняно з іншими операторами», - підкреслив Васильченко.

Він також повідомив, що керівництвом аеропорту в даний час ведуться переговори з представниками авіакомпаній щодо відкриття рейсів до Одеси та Львова, і, судячи з усього, ці плани вдасться реалізувати в 2019 році. Також ведуться переговори щодо відкриття регулярного рейсу до Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати) з авіакомпанією FlyDubai, але поки про результати говорити рано. Швидше за все, найближчим часом (або в цьому сезоні, або на початку наступного) рейси за маршрутом «Харків - Дубаї» будуть виконуватися авіакомпанією SkyUp.

Нагадаємо, згідно з рейтингом ACI EUROPE (Міжнародна рада аеропортів), «Харків» увійшов до числа європейських аеропортів, які продемонстрували найбільше зростання пасажиропотоку в 2016 році. Міжнародний аеропорт «Харків» увійшов до 4-ї групи рейтингованих об'єктів (аеропорти з пасажиропотоком до 5 млн осіб) з показником +60,1% у порівнянні з показниками попереднього року.

Джерело: Українські новини