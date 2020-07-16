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    Економіка та фінанси

    Харків'яни за період карантину скоротили заборгованість за газ

    • Розсилка
    Харків'яни за період карантину скоротили заборгованість за газ

    «Харківгаз Збут» є надійним постачальником природного газу для 970 тисяч домогосподарств Харківщини

    За період карантину  харків'яни скоротили заборгованість за газ на 600 млн грн., зокрема, у червні – на 200 млн грн. З початку 2020 року рівень розрахунків  за газ у Харківському регіоні склав 128%.

    У той же час, на Харківщині залишається заборгованість за газ, на сьогодні вона складає 2,2 млрд. грн.

    Слід нагадати, що у червні 2020 року ціна на газ склала 2,783996 грн за 1 куб м. Наразі, ТОВ «Харківгаз Збут» є надійним постачальником природного газу для 970 тисяч домогосподарств Харківщини та 2,4 тисяч промислових підприємств і бюджетних організацій регіону.

    ТОВ «Харіквгаз Збут» з 1 липня 2015 року виступає гарантованим постачальником газу для майже мільйона побутових споживачів та 105 релігійних громад Харківського регіону. Компанія має безстрокову ліцензію на постачання природного газу.
    Харків газ час
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