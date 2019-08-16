H&M відкриє в Києві магазин нового формату



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Магазин розташується на двох поверхах ТРЦ та займе площу 2900 кв.м

Шведська компанія H&M 12 вересня відкриє третій магазин в Україні, який буде розташований в київському торговому центрі River Mall на Дніпровській набережній.

Про це повідомляє прес-служба Colliers International, яка виступає брокером цього відкриття.

«Магазин розташується на двох поверхах ТРЦ та займе площу 2900 кв.м. На цей раз бренд здивує покупців новою концепцією інтер'єру, виконаної в більш теплих відтінках. Це тестова версія магазину, яка вперше була запущена в Стокгольмі в листопаді 2017 року c метою створення максимально комфортного простору для шопінгу», - йдеться в повідомленні.

У новому магазині, зокрема, буде представлена лінія H&M MAMA і, вперше в Україні, чоловіча лінія H&M Sport.

Як і у всіх магазинах H&M в світі, в ТРЦ River Mall буде встановлений бокс для збору одягу і текстилю. Охочі зможуть принести пакет з непотрібними речами на переробку і натомість отримати купон на знижку.