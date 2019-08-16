  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    H&M відкриє в Києві магазин нового формату

    • Розсилка
    H&M відкриє в Києві магазин нового формату

    Магазин розташується на двох поверхах ТРЦ та займе площу 2900 кв.м

    Шведська компанія H&M 12 вересня відкриє третій магазин в Україні, який буде розташований в київському торговому центрі River Mall на Дніпровській набережній.

    Про це повідомляє прес-служба Colliers International, яка виступає брокером цього відкриття.

    «Магазин розташується на двох поверхах ТРЦ та займе площу 2900 кв.м. На цей раз бренд здивує покупців новою концепцією інтер'єру, виконаної в більш теплих відтінках. Це тестова версія магазину, яка вперше була запущена в Стокгольмі в листопаді 2017 року c метою створення максимально комфортного простору для шопінгу», - йдеться в повідомленні.

    У новому магазині, зокрема, буде представлена лінія H&M MAMA і, вперше в Україні, чоловіча лінія H&M Sport.

    Як і у всіх магазинах H&M в світі, в ТРЦ River Mall буде встановлений бокс для збору одягу і текстилю. Охочі зможуть принести пакет з непотрібними речами на переробку і натомість отримати купон на знижку.

    Київ торгівля фінанси магазин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ