Ілон Маск за день втратив $16,5 млрд і вилетів з п'ятірки найбагатших людей світу



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Ілон Маск за день втратив $16,5 млрд Фото: independent.co.uk

Маск втратив мільярди через обвал акцій Tesla

Засновник і глава Tesla Ілон Маск втратив 16,5 мільярдів доларів на тлі падіння акцій компанії.

За даними рейтингу Forbes Real–Time, підприємець вибув з п'ятірки найбагатших людей світу і тепер посідає восьме місце.

На даний момент підприємець позбувся вже $16,5 млрд, або приблизно 19 відсотків від загальної вартості своїх активів. Зараз його статки трохи перевищують 71 млрд доларів.

Відзначається, що у вівторок, 8 вересня, під час торгів на біржі NASDAQ акції Tesla впали на 21,06% - до 330,21 долара.

Це сталося після того, як комітет S&P Dow Jones Indices відмовився включати виробника електрокарів в індекс S&P500.

За останній рік Tesla подорожчала в кілька разів, і саме очікування інвесторів щодо включення компанії в S&P 500 були одним з основних драйверів зростання.

S&P 500 – один з ключових фондових індексів США, в який входять «блакитні фішки» (найбільші, ліквідні та надійні компанії зі стабільними показниками).

Зараз Tesla називають однією з найнебезпечніших компаній для інвесторів. В аналітичній компанії New Constructs впевнені, що акції сильно переоцінені, і вважають цінні папери «одним з найбільших карткових будиночків усіх часів, який готується впасти».

За оцінкою аналітиків, справедлива ціна акцій Tesla дорівнює приблизно 10 відсоткам від реальних показників, тобто 41,8 долара за штуку.

Нагадаємо, 1 вересня засновник технологічних компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск увійшов до трійки найбагатших людей світу, випередивши власника Facebook Марка Цукерберга.