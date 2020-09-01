Ілон Маск увійшов до трійки найбагатших людей світу, – Bloomberg



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Стан Ілона Маска перевищило $ 115 млрд

Засновник Tesla і SpaceX випередив по списку власника Facebook Марка Цукерберга

Засновник технологічних компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск увійшов до трійки найбагатших людей світу, випередивши власника Facebook Марка Цукерберга. Про це свідчать дані рейтингу Bloomberg Billionaires Index, який оновлюється щодня.

Станом на 1 вересня статки Маска склали 115 млрд доларів. У Цукерберга – 111 млрд доларів.

На першому місці в трійці залишається засновник онлайн-рітейлера Amazon Джефф Безос. У нього 202 млрд доларів.

На другій позиції засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс зі 125 млрд доларів.

Топ-5 найбагатших людей світу на 31 серпня:

Джефф Безос (Amazon) – $ 202 млрд,

Білл Гейтс (Microsoft) – $ 125 млрд,

Ілон Маск (Tesla і SpaceX) – $ 115 млрд,

Марк Цукерберг (Facebook) – $ 111 млрд,

Бернар Арно (Louis Vuitton Moet Hennessy) – $ 86 млрд.

В Bloomberg пояснили, що статки Маска стрімко зросли в цьому році. Вони збільшилося на 87,8 млрд доларів через зростання вартості акцій Tesla майже на 500%.

На сьогоднішній день ринкова вартість Tesla оцінюється в 454 млрд доларів. Така сума перевищує ринкову вартість американського роздрібного гіганта Walmart Inc., який вважається гігантом по виручці.

Також варто зазначити, що тижнем раніше Маск був на четвертій позиції в рейтингу мільярдерів.

Нагадаємо, що засновнику Amazon Джеффу Безосу належить 11,1% акцій компанії, які на даний момент оцінюються в $182,6 млрд.

Також, американський підприємець Ілон Маск поділився успіхом у створенні мозкового чіпа.

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