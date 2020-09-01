Ілон Маск увійшов до трійки найбагатших людей світу, – Bloomberg
Засновник Tesla і SpaceX випередив по списку власника Facebook Марка Цукерберга
Засновник технологічних компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск увійшов до трійки найбагатших людей світу, випередивши власника Facebook Марка Цукерберга. Про це свідчать дані рейтингу Bloomberg Billionaires Index, який оновлюється щодня.
Станом на 1 вересня статки Маска склали 115 млрд доларів. У Цукерберга – 111 млрд доларів.
На першому місці в трійці залишається засновник онлайн-рітейлера Amazon Джефф Безос. У нього 202 млрд доларів.
На другій позиції засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс зі 125 млрд доларів.
Топ-5 найбагатших людей світу на 31 серпня:
- Джефф Безос (Amazon) – $ 202 млрд,
- Білл Гейтс (Microsoft) – $ 125 млрд,
- Ілон Маск (Tesla і SpaceX) – $ 115 млрд,
- Марк Цукерберг (Facebook) – $ 111 млрд,
- Бернар Арно (Louis Vuitton Moet Hennessy) – $ 86 млрд.
В Bloomberg пояснили, що статки Маска стрімко зросли в цьому році. Вони збільшилося на 87,8 млрд доларів через зростання вартості акцій Tesla майже на 500%.
На сьогоднішній день ринкова вартість Tesla оцінюється в 454 млрд доларів. Така сума перевищує ринкову вартість американського роздрібного гіганта Walmart Inc., який вважається гігантом по виручці.
Також варто зазначити, що тижнем раніше Маск був на четвертій позиції в рейтингу мільярдерів.
Нагадаємо, що засновнику Amazon Джеффу Безосу належить 11,1% акцій компанії, які на даний момент оцінюються в $182,6 млрд.
Також, американський підприємець Ілон Маск поділився успіхом у створенні мозкового чіпа.