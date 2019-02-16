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    Економіка та фінанси

    Ірак призупинив експорт нафти до Ірану

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    Призупинено експорт сирої і переробленої нафти - Ірак призупинив експорт нафти до Ірану
    Призупинено експорт сирої і переробленої нафти

    Призупинення поставок відбулося на фоні дії нових американських санкцій

    Курдська регіональна адміністрація Іраку призупинила поставки нафти в Іран, повідомляє сайт Iraq Oil Report. Призупинено експорт сирої і переробленої нафти.

    Як передає телеканал NRT TV, автоцистерни з нафтою раніше перетинали КПП Başmak, однак тепер поставки нафти припинилися.

    Глава КПП Сама Абдулрахман сказав в інтерв'ю телеканалу, що відповідне рішення вступило в силу з 15 лютого.

    Уряд краї поки не прокоментував припинення експорту нафти в Іран.

    США 5 листопада 2018 року введели другий пакет санкцій проти Тегерана, що охоплює сфери енергетики, судноплавства і фінансового сектору Ірану. Санкції, зокрема, обмежують міжнародну діяльність іранської Національної нафтової компанії, забороняють іноземним фінансовим організаціям проводити операції з Центральним банком і іншими банками Ірану. Санкції також охоплюють діяльність іранських портів, морських перевізників. До «чорного списку» казначейства США включені судноплавні компанії Ірану.

    8 травня 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Вашингтона з ядерної угоди з Іраном і введення першого етапу санкцій проти цієї країни. Після цього іранська влада подала позов до Міжнародного суду ООН на тій підставі, що односторонні санкції США порушують угоду «Про дружбу, економічних відносинах і консульських правах», підписану між двома країнами в 1955 році.

    Джерело: Анадолу

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