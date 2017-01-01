Ірина Луценко розповіла, скільки Порошенко має кандидатур на посаду глави НБУ
- Сьогодні, 07:18
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На думку нардепа, Порошенко «не відчув підтримки» в Раді, тому не вносив кандидатури в парламент
У президента Петра Порошенка є дві кандидатури на посаду голови Національного банку України.
Про це в ефірі «112 Україна» повідомила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.
«Є дві кандидатури, називати я їх не буду. Президент хотів вносити ці дві кандидатури для голосування в залі. Я так розумію, він не відчув підтримки, голосів, тому кандидатура не була внесена. Ми будемо намагатися це робити відразу після початку роботи Верховної Ради», - сказала Луценко.
Нагадаємо, цього тижня у БПП розповіли, чому досі не призначено нового голову НБУ.
Нещодавно народний депутат від БПП, представник Кабміну в парламенті Вадим Денисенко заявив, що виконуючий обов’язки глави Національного банку України Яків Смолій наразі є єдиним претендентом на посаду глави НБУ.
Раніше голова фракції ББП Артур Герасимов повідомив про дві кандидатури на пост глави НБУ.