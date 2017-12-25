У БПП розповіли, чому досі не призначено нового голову НБУ
- Сьогодні, 07:07
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За словами нардепа від БПП, Рада повернеться до розгляду питання щодо глави Нацбанку не раніше лютого 2018 року
До питання призначення нового очільника Нацбанку Верховна Рада має повернутися у лютому 2018 року. Цьогоріч це не сталося , оскільки відповідне подання поки не вніс президент Петро Порошенко.
Про це заявив заступник голови фракції Блок Петра Порошенко Олексій Гончаренко у коментарі «Апострофу».
За словами нардепа, Рада повернеться до розгляду цього питання не раніше лютого 2018 року.
«У січні жодних серйозних голосувань не буде, в тому числі щодо питання очільника Нацбанку. Найперша дата – це лютий», – зазначив Гончаренко.
Водночас він пояснив, чому ще у 2017 році не вдалося обрати нового голову НБУ.
«Подання вносить президент України. Якщо не вніс, отже він вважає, що ще рано, або він не визначився з кандидатурою, або ж переговори на підтримку тієї чи іншої кандидатури не дали результатів», – додав Гончаренко.
Нещодавно народний депутат від БПП, представник Кабміну в парламенті Вадим Денисенко заявив, що виконуючий обов’язки глави Національного банку України Яків Смолій наразі є єдиним претендентом на посаду глави НБУ.
Раніше голова фракції ББП Артур Герасимов повідомив про дві кандидатури на пост глави НБУ.