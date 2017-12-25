У БПП розповіли, чому досі не призначено нового голову НБУ

За словами нардепа від БПП, Рада повернеться до розгляду питання щодо глави Нацбанку не раніше лютого 2018 року

До питання призначення нового очільника Нацбанку Верховна Рада має повернутися у лютому 2018 року. Цьогоріч це не сталося , оскільки відповідне подання поки не вніс президент Петро Порошенко. Про це заявив заступник голови фракції Блок Петра Порошенко Олексій Гончаренко у коментарі «Апострофу». За словами нардепа, Рада



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Будівля Нацбанку

За словами нардепа від БПП, Рада повернеться до розгляду питання щодо глави Нацбанку не раніше лютого 2018 року

До питання призначення нового очільника Нацбанку Верховна Рада має повернутися у лютому 2018 року. Цьогоріч це не сталося , оскільки відповідне подання поки не вніс президент Петро Порошенко.

Про це заявив заступник голови фракції Блок Петра Порошенко Олексій Гончаренко у коментарі «Апострофу».

За словами нардепа, Рада повернеться до розгляду цього питання не раніше лютого 2018 року.

«У січні жодних серйозних голосувань не буде, в тому числі щодо питання очільника Нацбанку. Найперша дата – це лютий», – зазначив Гончаренко.

Водночас він пояснив, чому ще у 2017 році не вдалося обрати нового голову НБУ.

«Подання вносить президент України. Якщо не вніс, отже він вважає, що ще рано, або він не визначився з кандидатурою, або ж переговори на підтримку тієї чи іншої кандидатури не дали результатів», – додав Гончаренко.

Нещодавно народний депутат від БПП, представник Кабміну в парламенті Вадим Денисенко заявив, що виконуючий обов’язки глави Національного банку України Яків Смолій наразі є єдиним претендентом на посаду глави НБУ.

Раніше голова фракції ББП Артур Герасимов повідомив про дві кандидатури на пост глави НБУ.