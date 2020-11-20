«Івано-Франківськгаз Збут» повідомив, що чекає на тих, хто не сплачує за спожитий газ

Стягнення боргу в судовому порядку покладає на споживача ще й додаткові витрати

На мешканців Прикарпаття, що мають заборгованість за спожитий природній газ та у яких відсутні договори на реструктиризацію боргу, очікують судові позови, повідомив Юрій Пилипів, директор ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут».

Як зазначив керівник підприємства, під час карантину газова компанія не може використовувати найдієвіший важіль впливу на боржників - відключення газопостачання, тому буде змушена стягувати заборгованість через суд. У будь-якому випадку, боржнику доведеться розрахуватися за уже спожитий природній газ.

«Ми з початку осені фіксуємо катастрофічне падіння рівня розрахунків за спожитий газ з боку побутових споживачів. Лише за останній місяць заборгованість населення зросла на 87,9 млн грн, досягнувши показника у 436,24 млн грн», – розповідає директор ТОВ «Івано-Франківськгаз збут».

За його словами, щомісяця компанія розсилає близько шести тисяч листів-нагадувань про необхідність сплатити борг за блакитне паливо. Після отримання повідомлення про борг споживач має чотири календарні дні для сплати простроченої заборгованості у повному обсязі. Ігнорування листа з боку клієнта призведе до передачі справи до суду.

«Якщо за минулий рік ми передали до суду півтисячі справ, то за період карантину ця цифра зросла у рази. Лише за останні дні наші фахівці підготували для передачі у суд сотні справ про примусове стягнення заборгованості», – зазначив Юрій Пилипів.

До речі, стягнення боргу в судовому порядку покладає на споживача ще й додаткові витрати. Адже окрім основної суми боргу йому доведеться оплатити судові витрати (від 210 до 2102 грн), пеню, інфляційні витрати (3% річних), а ще, в разі потреби, і послуги виконавчої служби.

Аби уникнути судових тяганин, рекомендуємо мешканцям Прикарпаття, які боргують за спожитий газ, в найкоротші терміни погасити борги або ж укласти договори з їх реструктуризації.

До речі, за 2019 рік ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» було укладено 1901 угоду на реструктиризацію боргу на суму в понад 2,1 млн грн. На даний час у стані виконання знаходиться 270 угод на суму 231 тис. грн.