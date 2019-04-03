Європарламент незадоволений українською кмітливістю і підприємливістю



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Україна знайшла лазівку, що призвело до зростання експорту української курятини до ЄС

Українська компанія «Миронівський хлібопродукт» мільярдера Юрія Косюка знайшла спосіб обійти жорсткі обмеження на імпорт курячого філе в ЄС. Курятина з кісткою відправлялась на заводи ЄС без сплати будь-яких мит, а далі кістку відрізали і продавали як куряче філе. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на польське видання Interia Fakty.

У результаті імпорт цих курячих елементів з України збільшився з 3,7 тис. тонн в 2016 році до 50 тис. тонн в 2018 році.

Як стало відомо, Єврокомісія досягла домовленості з Україною про зміну угоди про зону вільної торгівлі, що має на меті обмежити неконтрольоване ввезення курятини в ЄС. Євросоюз збільшить безмитні квоти на курятину з України і закриє лазівку Косюка.

Проте на засіданні комітету депутати Європарламенту продовжували висловлювати своє занепокоєння у зв’язку з цією проблемою.

«Ця практика йде в неправильному напрямку, цей підхід руйнує довіру, побудовану протягом багатьох років… Як представники громадян ЄС ми зобов'язані захищати наших фермерів і наших громадян від такої практики», - вважає польський євродепутат Ярослав Валенса.

У схожому тоні виступив глава комітету з сільського господарства Чеслав Секерський: «Ми розуміємо ситуацію з Україною, ми за Україну, за фермерів, за реальних фермерів. Але ми не можемо прийняти дії, які використовують прогалини і мають якийсь комбінаційний характер».

У свою чергу німецький євродепутат Томас Вайтц розкритикував пропозицію Єврокомісії доповнити квоту ще на 50 тисяч тонн. «Європейська комісія пропонує узаконити ситуацію, яка є незаконною», - зазначав він.

Представник комісії, присутній на засіданні, зазначив, що збільшення квоти є раціональним рішенням. Він підкреслив, що експорт курячого м'яса з ЄС в Україну становить 180 тисяч тонн, а в зворотному напрямку - 120 тисяч тонн.

Голова комітету з міжнародної торгівлі Бернд Ланге назвав ці аргументи незадовільними. Він повідомив, що рішення щодо подальших дій буде ухвалене на засіданні координаторів політичних груп.

Нагадаємо, що Україна за рік подвоїла поставки курятини в ЄС