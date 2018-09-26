Європейське Енергоспівтовариство закликало Україну у тарифній політиці орієнтуватися на європейські бенчмарки



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«При цьому, має бути ясно, що право прийняти фінальне рішення залишається за НКРЕКП», - вважають експерти Європейського Енергоспівтовариства

Секретаріат Європейського Енергетичного Співтовариства зробив огляд змін тарифної методології по передачі газу, опублікованій НКРЕКП в рамках проведення публічних обговорень. В цілому Секретаріат Енергоспівтовариства підтримує позицію НКРЕКП, називаючи її наступним кроком на шляху збільшення прозорості формування тарифів.

«З огляду на диверсифіковані маршрути транспортування природного газу в Європу і центральну роль України в цьому контексті, Секретаріат Енергоспівтовариства рекомендує Регулятору розглянути впровадження методу бенчмаркінгу в процесі визначення тарифів, при цьому дотримуючись прозорості, недискримінаційності і відображення витрат як основних принципів встановлення тарифів», - зазначено в тексті.

У той же час, Секретаріат Енергоспівтовариства наголошує на необхідності поважати роль НКРЕКП як незалежного регулятора, який несе відповідальність за розробку методології розрахунку тарифу на передачу газу.

«Секретаріат схвалює інтерес українських стейкхолдерів до реформи тарифної методології і вважає його обов'язковою і невід'ємною частиною ринкових відносин. Дискусія повинна бути максимально відкритою, щоб знайти найбільш ефективне рішення, яке має максимальне соціальне забезпечення і відповідає правовим нормам. При цьому, має бути ясно, що право прийняти фінальне рішення залишається за НКРЕКП», - вважають експерти Європейського Енергоспівтовариства.

Як відомо, Україна широко використовує прив'язку до європейських бенчмарок в ціноутворенні на енергоресурси. Зокрема, 27 квітня 2016 року Кабмін прийняв постанову №315, визначив формулу ціни газу, в основі якої лежать котирування в європейському хабі NCG (поблизу німецького міста Дюссельдорф) + доставка до україно-словацького кордону.

3 березня 2016 року НКРЕКП прийняла постанову №289, в якій затвердила методологію розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (ОРЦ). Відповідно до даної методології, вугільна складова в тарифі на електроенергію заснована на котируваннях вугільного хаба ARA (Роттердам) + доставка в український порт. На цій підставі формула отримала назву «Роттердам +».