Європейські експерти високо оцінили формулу «Роттердам +» - глава НКРЕКП



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Фото: Главком Оксана Кривенко

Як зазначила глава НКРЕКП, формула «Роттердам +» стримує зростання цін на електроенергію

Експерти з Європейської асоціації вугільної промисловості підтримали використання формульного ціноутворення на вугілля при розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (ОРЦ). Про це в інтерв'ю інформаційному агентству Інтерфакс заявила глава НКРЕКП Оксана Кривенко.

За її словами, відразу після призначення нового складу ініціювало проведення дослідження та аналізу справедливості формульного підходу.

«Ми зробили запит до Європейської асоціації вугілля та лігніту (EURACOAL), щоб вони дали оцінку застосування діючих підходів до формування ціни вугілля. Прислали необхідні документи, зокрема, чинний порядок формування ціни, і попросили дослідити. Зараз ми вже отримали звіт EURACOAL. EURACOAL підтвердив, що індикативна формула - це правильний підхід до впровадження повномасштабного відкритого вільного ринку електричної енергії. Там описані підходи, які використовуються для формування ціни вугілля в інших країнах. І як висновок, що це на сьогодні правильний і логічний крок України та методика застосування формульного підходу», - заявила Кривенко.

Як зазначила глава НКРЕКП, формула Роттердам + стримує зростання цін на електроенергію і дозволяє зберігати в Україні найнижчі тарифи.

«Я особисто вважаю, що формульний підхід обмежує зростання вартості електричної енергії. Він економить кошти споживачів на обмеженій вартості вугілля, яка закладається в розрахунок прогнозованої оптової ринкової ціни. Якби ми закладали поточну вартість вугілля на міжнародних ринках, споживач платив би більше. А сьогодні у нас найнижчі ціни для населення в Європі. Українці платять в 3-4 рази нижчу ціну, ніж населення в сусідніх країнах», - сказала Кривенко.

Нагадаємо, 23 серпня НКРЕКП прийняла рішення про скасування постанови №289 «Про затвердження порядку формування прогнозної оптової ціни електричної енергії» (формули «Роттердам +»). Рішення вступить в силу з початком дії нового ринку електроенергії (в 2019 році).