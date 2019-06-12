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    Економіка та фінанси

    Кабін виділив гроші на 500 квартир для учасників АТО, майданівців і переселенців

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    Більшість з майбутніх власників помешкань чекають житло десятки років - Кабін виділив гроші на 500 квартир для учасників АТО, майданівців і переселенців
    Більшість з майбутніх власників помешкань чекають житло десятки років

    Гройсман розповів, що раніше кошти направлялися будівельникам і вони будували там, де була земля, а зараз гроші видають безпосередньо людям

    Кабмін схвалив рішення про перерозподіл коштів і придбання близько 500 квартир для учасників АТО та ООС, майданівців і переселенців, а також для родин загиблих воїнів.

    Таке рішення було прийняте на засідання уряду, повідомляє «Укрінформ».

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    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що раніше кошти направлялися будівельникам і вони будували там, де була земля, і люди отримували квартири інколи в інших населених пунктах.

    «Зараз гроші видають безпосередньо людям. Гроші ходять за людиною», - сказав прем’єр.

    Гройсман наголосив, що стратегічне завдання уряду – забезпечення зростання економіки – сприятиме подальшому розвитку подібних програм підтримки.

    Більшість з майбутніх власників помешкань чекають житло десятки років.

    Як повідомлялося, Гройсман сказав, коли зробить нормальні дороги в Україні.

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