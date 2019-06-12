Кабін виділив гроші на 500 квартир для учасників АТО, майданівців і переселенців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Більшість з майбутніх власників помешкань чекають житло десятки років

Гройсман розповів, що раніше кошти направлялися будівельникам і вони будували там, де була земля, а зараз гроші видають безпосередньо людям

Кабмін схвалив рішення про перерозподіл коштів і придбання близько 500 квартир для учасників АТО та ООС, майданівців і переселенців, а також для родин загиблих воїнів.

Таке рішення було прийняте на засідання уряду, повідомляє «Укрінформ».

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що раніше кошти направлялися будівельникам і вони будували там, де була земля, і люди отримували квартири інколи в інших населених пунктах.

«Зараз гроші видають безпосередньо людям. Гроші ходять за людиною», - сказав прем’єр.

Гройсман наголосив, що стратегічне завдання уряду – забезпечення зростання економіки – сприятиме подальшому розвитку подібних програм підтримки.

Більшість з майбутніх власників помешкань чекають житло десятки років.

Як повідомлялося, Гройсман сказав, коли зробить нормальні дороги в Україні.