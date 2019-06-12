Гройсман сказав, коли зробить нормальні дороги в Україні



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На цьому тижні Гройсман відвідав ремонт траси М-12 біля Немиріва

До 2021 року всі дороги між обласними центрами будуть належної якості, обіцяє Володимир Гройсман

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман сказав, що українцям треба трошки почекати, щоб навести порядок на дорогах, а до 2021 року гарні дороги будуть вже між усіма обласними центрами.

Про це очільник Кабміну сказав, відкриваючи засідання уряду.

«Трошки більше часу і ми наведемо нормальний порядок на всіх дорогах України», - пообіцяв прем’єр.

Також він відмітив, що коли він очолив уряд, то створили чіткий план ремонту доріг.

«У 2017-2018 почали його реалізовувати, він розрахований на 5 років. І в 2019-2021 рр. ми з’єднаємо всі обласні центри між собою гарними дорогами», - запевнив Гройсман, додавши, що його цікавить не тільки дороги між обласними центрами.

«Важливо, щоб у нас була спільна стратегія будівництва доріг, зокрема й з містами та іншими населеними пунктами. Філософія полягає в тому, що людина, яка живе в місті, селі, селищі, має вийти зі свого будинку, отримати нормальний тротуар, нормальну дорогу, мають бути нормальні з’єднання між районними центрами, і далі між обласними центрами, і також вихід на транснаціональні коридори. Ось ідеологія і стратегія, яку ми сповідуємо і будемо реалізовувати», - розповів прем’єр.

За його словами, за 2017-2018 рр. побудували 6800 км доріг. «За попередні 10 років було побудовано набагато менше», - похвалився Гройсман.

Наприкінці він додав, що знає реальний стан український доріг, і що їздить також і по невідремонтованим дорогам. І що вже два колеса змушений був поміняти.