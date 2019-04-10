Кабмін розширив чорний список російських товарів



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Під ембраго потрапили російський формалін, пружини для вагонів, та скляні банки

Кабінет міністрів на засіданні 10 квітня розширив список заборонених для імпорту російських товарів.

Уряд підтримав постанову Про внесення змін до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації.

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ), введене ембарго поширюється на формалін і карбамідо-формальдегідний концентрат, пружини для вантажних вагонів, електричну апаратуру для пристроїв залізничної автоматики та зв'язку, а також провідники електричні для напруги більш 1000В.

Крім того, під санкціями виявився імпорт скляної тари, в тому числі банок, пляшок для харчових продуктів і напоїв, ємностей і т.д. У МЕРТ відзначили, що в 2018 році імпорт склотари з Росії перевищив $8 млн, що майже в два рази вище, ніж роком раніше.