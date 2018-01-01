Кабмін ухвалив рішення про створення Експортно-кредитного агентства

До сфери діяльності ЕКА входить підтримка експорту робіт, послуг українського походження, а також низки товарних груп переробної промисловості

Кабінет міністрів затвердив створення Експортно-кредитного агентства у формі ПрАТ і доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі здійснити приватне розміщення його акцій. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, 7 лютого. «Ми вважаємо, що цього року можемо запустити Експортно-кредитне агентство за умови, що буде



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До сфери діяльності ЕКА входить підтримка експорту робіт, послуг українського походження, а також низки товарних груп переробної промисловості

Кабінет міністрів затвердив створення Експортно-кредитного агентства у формі ПрАТ і доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі здійснити приватне розміщення його акцій.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, 7 лютого.

«Ми вважаємо, що цього року можемо запустити Експортно-кредитне агентство за умови, що буде знайдено компроміс із депутатами для внесення змін до закону про ЕКА», - сказала під час засідання заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська.

При цьому міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив про неготовність голосувати за таке рішення, оскільки воно не обговорювалося.

«Ваша залученість, залученість посольств у ці процеси є дуже важливою», - зазначив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

При цьому, за його словами, виділення 200 млн грн у бюджеті на 2018 рік на створення ЕКА недостатньо, тому прем'єр доручив Микольській представити варіанти додаткового фінансування.

«Експортно-кредитне агентство - це системний інструмент реалізації стратегії експорту, яка була затверджена в грудні 2017-го... Сьогодні ми маємо реальну можливість перейти від сировинного експорту до експорту товарів і послуг із доданою вартістю», - наголосив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко 28 грудня 2016 року підписав закон «Про забезпечення масштабної експортної експансії українських виробників шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту», що передбачає створення в Україні ЕКА.

Згідно із законом, до сфери діяльності ЕКА входить підтримка експорту робіт, послуг українського походження, а також низки товарних груп переробної промисловості.

Засновником та акціонером, якому належить не менше ніж 50% статутного капіталу +1 акція, є держава в особі Кабміну. Водночас у законі про держбюджет на 2017 рік не було передбачено фінансування ЕКА, тоді як у 2018 році на ці цілі було передбачено 200 млн грн. Це на 146 млн грн менше, ніж необхідно для створення такої інституції, за оцінками МЕРТ.

Водночас закон передбачає перелік секторів промисловості, які можуть претендувати на підтримку ЕКА. У 2016 році МЕРТ оцінювало частку секторів, що входять до цього переліку, в 16,5% загального експорту українських товарів.

Проти створення ЕКА заперечував НБУ, вказуючи на недоліки закону.

Джерело: Інтерфакс-Україна