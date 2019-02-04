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    Економіка та фінанси

    Канада випустить срібну монету у формі української писанки

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    Канада випустить ще одну монету у формі української писанки - Канада випустить срібну монету у формі української писанки
    Канада випустить ще одну монету у формі української писанки
    Фото: www.mint.ca

    Монета стане вже четвертою «писанкою» у колекції канадського монетного двору

    Королівський канадський монетний двір випустить кольорову срібну монету у формі української писанки.

    Про це йдеться на сайті Королівського канадського монетного двору.

    Монета стане вже четвертою «писанкою» у колекції канадського монетного двору. Цього разу вона буде присвячена величезному пам’ятнику українській писанці, розміщеному у канадському місті Вегревіль у провінції Альберта.

    «У східній частині міста Вегревіль, Альберта розміщений символ гармонії у формі яйця. 2300 кілограмова писанка - це присвячений століттю Королівської канадської кінної поліції монумент. Це диво комп’ютерного дизайну виконане у кольорах, що вшановують мир, історію та традиції. Наша четверта писана - це зменшена версія всесвітньовідомої вегревільського українського пасхального яйця», - йдеться в описі монети на сайті.

    На реверсі монети будуть нанесені кольорові візерунки, а на аверсі - профіль королеви Елизавети ІІ. Монета буде викарбувана із 31,82 гр чистого срібла та матиме номінал у 20 канадських доларів. Її випуск почнеться 5 лютого , а загальний наклад складе 5 тис штук.

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    Канада випустить срібну монету у формі української писанки
    Канада випустить срібну монету у формі української писанки
    Канада випустить срібну монету у формі української писанки
    Фото: www.mint.ca

    Нагадаємо: найбільший у світі пам’ятник українській писанці був встановлений торговою палатою Вегревіля у 1975-році. Щоліта поруч із монументом відбувається український фестиваль писанки. На розробку дизайну, виготовлення та збір велетенської писанки знадобилося понад 12 тис годин.

    Монумент має висоту 7.8 м і ширину 5.5 м. та обертається за напрямком вітру. У підніжжі пам’ятника встановлено табличку, яка на чотирьох мовах (англійська, французька, німецька та українська) розповідає про багатокультурну історію місцевої громади.

    Джерело: Укрінформ

    Канада фестиваль монета
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