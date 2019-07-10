Кількість звернень до центру обслуговування клієнтів у Рівному зросла на 15% новини компаній



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Для зручності відвідувачів у Центрі впроваджена автоматизована «електронна черга»

За шість місяців цього року послугами центру скористалися 65,6 тис. споживачів. Це на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року, що свідчить про зручність сервісу для клієнтів АТ «Рівнегаз».

За перше півріччя 2019 року до центру обслуговування клієнтів в м. Рівне споживачі послуг газової компанії звернулось 65,6 тис. разів. Це на 8,3 тис. разіва більше, ніж за аналогічний період 2018 року. З дня відкриття клієнти АТ «Рівнегаз» відвідали понад 341,6 тис. разів.

«Розвиток клієнтського сервісу і сучасний підхід у наданні послуг для споживачів є пріоритетним напрямком у роботі АТ «Рівнегаз», - говорить голова правління Петро Дубас. – Зараз в області працює чотири центри обслуговування клієнтів компанії. Планується відкриття ще одного в місті Березне».

В центрах обслуговування клієнтів АТ «Рівнегаз» можна отримати вичерпну інформацію щодо газопостачання та газифікації (від консультації по особовому рахунку, видачі довідок, з’ясувати питання по встановленню лічильників, приєднанню до газової мережі, реконструкції системи газопостачання).

Для зручності відвідувачів у Центрі впроваджена автоматизована «електронна черга», програмне забезпечення якої дозволяє оптимально розподілити клієнтські потоки та зменшити час очікування споживачів в черзі. А електронні табло та голосові повідомлення інформують клієнтів в операційному залі про наявність і номери вільних менеджерів.

Втім, аби щоразу не звертатися в ЦОК, у центрі можна зареєструватися, аби передавати показники та контролювати власний рахунок через Особистий кабінет. В цьому році для популяризації мобільного додатка було організовано акцію – розіграш смартфона серед тих, хто зареєструвався в період з 8 по 27 квітня. У ній взяли участь 455 споживачів.

Центр обслуговування клієнтів відкрили у Рівному ще в 2016 року. З того часу для клієнтів газорозподільної компанії відкрито ще три центри обслуговування в містах Сарни, Здолбунів та Дубно.