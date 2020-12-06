Китайські інвестори «Мотор Січ» почали міжнародний арбітраж на $3,5 млрд з державою Україна

Китайські інвестори придбали акції приватного підприємства «Мотор Січ» у 2016 році, а також інвестували понад $100 млн в розвиток виробництва.

Існують підстави підозрювати корупційні мотиви блокування китайським акціонерам доступу до підприємства

Китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» почали міжнародний арбітраж з метою стягнення з держави Україна $3,5 млрд, оскільки кваліфікують дії української влади як експропріацію їх інвестицій в це підприємство.

Відповідне повідомлення розміщено на офіційному сайті групи DCH, партнера компанії Skyrizon – одного з китайських акціонерів «Мотор Січ».

«5 грудня 2020 р. китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна відповідно до Угоди між урядом України і урядом КНР про заохочення і взаємний захист інвестицій», – йдеться на сайті DCH.

Як відомо, китайські інвестори придбали акції приватного підприємства «Мотор Січ» ще в 2016 році, а також інвестували понад $100 млн в розвиток виробництва. Проте фактичне керівництво підприємством сьогодні як і раніше здійснює ексвласник «Мотор Січ», «почесний президент» підприємства В’ячеслав Богуслаєв і підконтрольний йому менеджмент.

Китайські інвестори досі не мають можливості реалізувати свої права, оскільки на акції підприємства накладено ряд аналогічних арештів за ініціативою СБУ і ГПУ, а Антимонопольний комітет систематично відмовляється розглядати заявки на концентрацію. Розслідування ініційованої СБУ справи всі ці роки не ведеться, по ньому немає ні підозрюваних, ні роз’яснень.

Спроби різних акціонерів «Мотор Січ» оскаржити арешт акцій в українських судах також не дали результату, збори акціонерів підприємства не проводилися 3 роки, дивіденди не виплачуються, власники акцій не мають змоги брати участь в управлінні.

На думку ряду експертів, існують підстави підозрювати корупційні мотиви блокування китайським акціонерам доступу до підприємства.

В результаті 4 вересня 2020 року китайськи інвестори ПАТ «Мотор Січ» направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційний спір (Notice of Investment Dispute) з вимогою про відшкодування шкоди в розмірі $3,5 млрд, зафіксувавши тим самим свій намір звернутися до міжнародного арбітражу. З тих пір відбулося одне засідання Міжвідомчої робочої групи під егідою Міністерства юстиції України, про результати якого китайських акціонерів не повідомили. Відповідно, арбітражного врегулювання інвестиційного спору не відбулося.

Олександр Ярославський, власник і президент DCH, 26 листопада звернувся до Президента України, прем’єр-міністра та керівництва Верховної Ради з відкритим листом, в якому пише, що китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» однозначно націлені на те, щоб домагатися справедливості в міжнародному арбітражі.

«Протягом останніх чотирьох років вони не мають можливості реалізувати свої права акціонерів через дії української влади... І не бачать перспективи чесного вирішення питання в українському правовому полі. Експерти найшановніших юридичних компаній світу переконані, що в української влади немає жодних підстав перешкоджати тому, щоб китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» внесли свій вклад в розвиток української економіки і відродження промисловості. З високим ступенем ймовірності так вважатиме і міжнародний арбітражний суд.

Як громадянин України, щиро відданий своїй країні, і бізнесмен, зацікавлений в її економічному зростанні, я вважаю своїм обов’язком спробувати запобігти подальшому несприятливому розвитку подій, яке може завдати серйозних збитків фінансовому становищу нашої держави і її міжнародному реноме», – написав Ярославський.

За інформацією ЗМІ, в міжнародному арбітражі китайських інвесторів будуть супроводжувати відомі в світовому масштабі юридичні компанії: WilmerHale, DLA Piper та Bird & Bird, в яких працюють засновники сучасних фундаментальних принципів захисту прав інвесторів, покладених в основу безлічі відповідних міждержавних угод. Крім того, одним з партнерів DLA Piper зараз є Дуг Емхофф, чоловік Камали Харріс, яка будн приведена до присяги в якості віце-президента США 20 січня 2021 року.