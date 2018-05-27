Китай посилює контроль над вмістом пестицидів у вирощених продуктах

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У Китаї створили базу даних пестицидів, що залишаються у продуктах

Китайські вчені створили базу даних пестицидів, які залишаються на фруктах і овочах. Про це стало відомо на Китайській міжнародній виставці індустрії великих даних-2018, що проходить в місті Гуйян у провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю.

Як зазначив старший науковий співробітник Китайської академії інспекції і карантину Пан Гофа, з 2012 по 2017 рік вчені провели загальне обстеження залишків пестицидів (на фруктах і овочах – ред.).

Вони перевірили на вміст пестицидів 40 тис. зразків 150 видів фруктів і овочів в 1470 різних районах Китаю. Мета перевірки полягала в оцінці загальної ситуації із залишками пестицидів і сприяння контролю над використанням пестицидів.

За словами Пан Гофа, Китай присвоїв електронні ідентифікаційні номери 1 200 пестицидам, а також розробив методи визначення їх наявності та концентрації.

Розробники також створили комп'ютерну програму, що відстежує походження пестицидів в свіжих продуктах, яка дозволяє посилити контроль і забезпечити продовольчу безпеку.

Джерело: Синьхуа