  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
    Економіка та фінанси

    Китай посилює контроль над вмістом пестицидів у вирощених продуктах

    • Розсилка
    Китай посилює контроль над вмістом пестицидів у вирощених продуктах

    У Китаї створили базу даних пестицидів, що залишаються у продуктах

    Китайські вчені створили базу даних пестицидів, які залишаються на фруктах і овочах. Про це стало відомо на Китайській міжнародній виставці індустрії великих даних-2018, що проходить в місті Гуйян у провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю.

    Як зазначив старший науковий співробітник Китайської академії інспекції і карантину Пан Гофа, з 2012 по 2017 рік вчені провели загальне обстеження залишків пестицидів (на фруктах і овочах – ред.).

    Вони перевірили на вміст пестицидів 40 тис. зразків 150 видів фруктів і овочів в 1470 різних районах Китаю. Мета перевірки полягала в оцінці загальної ситуації із залишками пестицидів і сприяння контролю над використанням пестицидів.

    За словами Пан Гофа, Китай присвоїв електронні ідентифікаційні номери 1 200 пестицидам, а також розробив методи визначення їх наявності та концентрації.

    Розробники також створили комп'ютерну програму, що відстежує походження пестицидів в свіжих продуктах, яка дозволяє посилити контроль і забезпечити продовольчу безпеку.

    Джерело: Синьхуа

    Читайте також
    екологія Китай продукти технології
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ