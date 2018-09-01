Китай вирішив знизити податки для малого бізнесу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юані

Скорочення податків очікується для малих і мікро-компаній, які відчувають брак коштів

Китай прийняв рішення про ініціювання нових заходів зі стимулювання реального сектора економіки. Мета - скорочення протягом цього року податкового тягаря на підприємства більш ніж на 45 млрд юанів (6,61 млрд доларів США).

Серед планованих заходів - скорочення податків для фабрик, яких торкнулась кампанія зі скорочення виробничих потужностей, і для малих і мікро-компаній, які відчувають брак коштів, заявили на нараді Держради КНР під головуванням прем'єра Держради Лі Кецяна.

Як наголошується в опублікованій за результатами заходу офіційній заяві, скорочення податків має принципове значення для реалізації активної фінансової політики і підтримки стабільності економіки.

Нагадаємо, профіцит громадських бюджетів ФРН за підсумками першого півріччя 2018 року досяг найвищого показника з моменту возз'єднання Німеччини в 1990 році.

Джерело: Синьхуа