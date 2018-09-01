  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Китай вирішив знизити податки для малого бізнесу

    • Розсилка
    Юані - Китай вирішив знизити податки для малого бізнесу
    Юані

    Скорочення податків очікується для малих і мікро-компаній, які відчувають брак коштів

    Китай прийняв рішення про ініціювання нових заходів зі стимулювання реального сектора економіки. Мета - скорочення протягом цього року податкового тягаря на підприємства більш ніж на 45 млрд юанів (6,61 млрд доларів США).

    Серед планованих заходів - скорочення податків для фабрик, яких торкнулась кампанія зі скорочення виробничих потужностей, і для малих і мікро-компаній, які відчувають брак коштів, заявили на нараді Держради КНР під головуванням прем'єра Держради Лі Кецяна.

    Як наголошується в опублікованій за результатами заходу офіційній заяві, скорочення податків має принципове значення для реалізації активної фінансової політики і підтримки стабільності економіки.

    Нагадаємо, профіцит громадських бюджетів ФРН за підсумками першого півріччя 2018 року досяг найвищого показника з моменту возз'єднання Німеччини в 1990 році.

    Джерело: Синьхуа

    Читайте також
    економіка податки Китай бізнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ