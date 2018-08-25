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    Економіка та фінанси

    У Німеччині новий рекорд профіциту громадських бюджетів

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    У Німеччині новий рекорд профіциту громадських бюджетів

    Перевищення доходів бюджетів над видатками встановило новий рекорд у Німеччині

    Профіцит громадських бюджетів ФРН за підсумками першого півріччя 2018 року досяг найвищого показника з моменту возз'єднання Німеччини в 1990 році. Про це в п'ятницю, 24 серпня, повідомило Федеральне статистичне відомство.

    Перевищення доходів німецької федерації, її земель, комунальних утворень і кас соціального страхування над витратами склало в абсолютному обчисленні 48,1 млрд євро. Профіцит встановився на рівні в 2,9 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП).

    Основним каталізатором позитивної динаміки були податки і соціальні внески. Крім того, незважаючи на торговельні конфлікти, орієнтована на експорт німецька економіка продовжила зростання.

    У Німеччині профіцит громадських бюджетів зберігається з 2014 року. У 2015-му він склав 19,4 млрд євро, тобто більш ніж на 10 млрд більше, ніж роком раніше, а в 2016 році - 23,7 млрд євро, в 2017 - 36,6 млрд євро.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що підвищення цін на газ для населення — це зобов’язання України, які вона визнає і має виконати.

    Джерело: Deutsche Welle

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