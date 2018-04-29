Китайські авіакомпанії цікавляться запуском рейсів в Україну

Через військові дії на Донбасі є відкладений попит як з боку пасажира, так і з боку авіакомпаній Китаю, заявив Павло Рябікін

Авіакомпанії з КНР цікавляться запуском рейсів в Україну, але поки цього не роблять, мотивуючи тим, що побоюються літати в нашу країну через бойові дії на Донбасі. Таку версію озвучив в інтерв'ю ЦТС генеральний директор аеропорту Бориспіль Павло Рябікін. «Дуже багато китайських авіакомпаній цікавляться аеропортом Бориспіль і Україною в



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Через військові дії на Донбасі є відкладений попит як з боку пасажира, так і з боку авіакомпаній Китаю, заявив Павло Рябікін

Авіакомпанії з КНР цікавляться запуском рейсів в Україну, але поки цього не роблять, мотивуючи тим, що побоюються літати в нашу країну через бойові дії на Донбасі. Таку версію озвучив в інтерв'ю ЦТС генеральний директор аеропорту Бориспіль Павло Рябікін.

«Дуже багато китайських авіакомпаній цікавляться аеропортом Бориспіль і Україною в цілому, але вони прямо говорять, що поки у нас ведуться бойові дії, вони не полетять. Відкладений попит є як з боку пасажира, так і з боку авіакомпаній», - розповів Рябікін.

Також він поінформував, що тривають перманентні переговори з норвезьким лоукостером Norwegian про відновлення польотів: «Ми з ними періодично спілкуємося. Вони нам відповідають, що готові повернутися, але щось постійно заважає. Так відбувається не тільки з ними, але і з іншими перевізниками».

Рябікін в черговий раз нагадав про те, що з літа відновить польоти в Бориспіль Air Malta і є надія на співпрацю з німецьким лоукостером Germanwings: «Чекаємо рішення по Germanwings, але у них зараз не вистачає флоту. Відкритим поки що залишається і питання призначень».

Нагадаємо, Ryanair узгодив з аеропортом «Бориспіль» лише один рейс.