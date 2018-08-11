Китайський стартап випустив електричний суперкар: приголомшливі фото



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Ціна автомобіля складає 100 тис. доларів

Китайська автокомпанія-стартап Qiantu Motor випустила на китайський ринок електричний спортивний автомобіль К50 за продажною ціною 687 тис. юанів (близько 100 тис. доларів США).

K50 з максимальною швидкістю руху 200 км / год оснащений двома електродвигунами, що дозволяють машині розігнатися з 0-100 км / год за 4,6 секунди.

Qiantu Motor, що знаходиться в місті Сучжоу провінції Цзянсу (Східний Китай), є дочірнім підприємством корпорації Beijing CH-Auto Technology Co. Планується, що щорічний обсяг виробництва K50 складе 50 тис. одиниць.

Китайський уряд почав субсидувати «зелені» автомобілі в 2010 році і розраховує збільшити до 2020 року виробництво автомобілів на нових джерелах енергії в країні до 2 млн одиниць на рік.

Джерело: Синьхуа