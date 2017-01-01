Коболєв: «Північний потік-2» відкриває Путіну шлях до повноцінної військової агресії проти України

Коболєв назвав спосіб, який може завадити Росії

Завданням «Нафтогазу» на 2018 рік є зупинка реалізації проекту «Північний потік-2» шляхом реформування української ГТС. Про це на «5 каналі» повідомив голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. «Справді, цей газопровід є великим ризиком. Його будівництво кардинально підірве економіку всієї



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Коболєв назвав спосіб, який може завадити Росії

Завданням «Нафтогазу» на 2018 рік є зупинка реалізації проекту «Північний потік-2» шляхом реформування української ГТС. Про це на «5 каналі» повідомив голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Справді, цей газопровід є великим ризиком. Його будівництво кардинально підірве економіку всієї країни. Ми вважаємо, що його будівництво є частково військовим проектом, бо мета пана Путіна – це прибрати транспортування російського газу з території України, щоб відкрити дорогу до повноцінної військової агресії. Тому зупинка цього проекту, лобіювання інтересів України проти цього проекту є одним з головних завдань НАК "Нафтогазу" на наступний рік, і наступний рік є вирішальним», – зазначив Коболєв.

Він також назвав єдиний спосіб, який може завадити Росії здійснити омріяне.

«Ми також упевнені і дістали підтримку щодо цього від Європейського Союзу та американських партнерів, що єдиним кроком – таким важким і дуже ефективним, який може зробити Україна для зупинки цього проекту, є залучення іноземного партнера в управління українською ГТС. Український закон дозволяє це робити. Український закон ставить специфічні вимоги до цього партнера. Це має бути європейська або американська компанія, яка має сертифікацію із третім енергетичним пакетом, яка може прийти і разом з нами управляти українською ГТС», – розповів голова «Нафтогазу».