Коломойський торпедує ринок електроенергії, - Юрій Корольчук



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Корольчук констатує - дискусія щодо дати старту ринку перейшла з обговорення технічних аспектів в суто політичну площину

Лобіюючи відтермінування старту ринку електроенергії, олігарх Ігор Коломойський намагається його поховати. Про це заявив експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук в ефірі радіо «Голос столиці».

Експерт вважає, що поява дискусії щодо дати старту ринку електроенергії пов’язана зі зміною президента та тим, що проти запровадження ринку виступає близький до Володимира Зеленського олігарх. Ігор Коломойський зацікавлений у можливості отримувати дешеву електроенергію для своїх заводів.

«Ігор Коломойський прямо сказав: треба призупинити ринок електроенергії. І все…Тому що група Приват, як називали колись, він є одним із власників так званого феросплавного бізнесу. Це, грубо кажучи, 4, реально 3 феросплавних заводи, найбільший у Запоріжжі, Нікополь, Стаханов. Що таке феросплавний бізнес? Це бізнес, який дуже затратний по частині електроенергії. Грубо кажучи, більше 70% у собівартості виробництва продукції – це електроенергія. Їм вигідно мати дешеву електроенергію. Їх будували, до речі, біля гідроелектростанцій дешевих. Така логіка була, щоб дешева була електроенергія», - пояснює експерт.

Проте після запровадження ринку можливість отримувати дешеву електроенергію зникає, всі учасники перебувають в рівних конкурентних умовах. Тому Коломойський намагається скасувати реформу.

«У ринкових умовах ти вже не вибираєш: от я хочу споживати звідти електроенергію або звідти. І от ці компанії зацікавлені мати дешевий енергоресурс. І тому Коломойський, на мою думку, фактично торпедує таким чином цей ринок», - заявив експерт.

Корольчук констатує - дискусія щодо дати старту ринку перейшла з обговорення технічних аспектів в суто політичну площину. В той час як технічних чи економічних підстав не запускати ринок немає.

«Наприклад, вчора було звернення СБУ з рекомендацією до уряду, що є небезпека, треба призупинити ринок електроенергії. В мене запитання. В України є проблема з транзитом газу. Ми договір уклали чи ні? СБУ також пише, напевно? Ні, це нормально, СБУ відслідковує всі теми, і вона повинна це робити. Там, де є ризики для держави. Але дуже дивне співпадіння», - вважає експерт.

На думку Корольчука, зволікання з запуском ринку – це спосіб взагалі відмовитись від запровадження прозорих правил та чесної конкуренції в енергетиці. Якщо його відтермінують, за кілька років буде запроваджено гібридну модель ринку, контрольованого державою, і галузь втратить можливість отримати ресурси на модернізацію енергосистеми.

«Якщо просто банально через політичні моменти його перенесуть, а, скоріш за все, і поховають одразу. Бо є зараз деякі люди, кажуть, до 2022 року, 2023-го. Ми тоді, якщо і побачимо його, то в формі якогось монстра видозміненого. Це буде регульований ринок, з елементами ринку, але регульований, контрольований державою. Ми фактично втратимо можливість отримати ресурси для того, щоб модернізувати потім нашу енергосистему. Під модернізацією я маю на увазі АЕС, ТЕС, ГЕС, електромережі», - прогнозує експерт.

Джерело: Українські новини