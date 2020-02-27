Компанії Олега Бахматюка сплатили за три останні роки 7,7 млрд грн податків до бюджету країни



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Компанія зазначає, що забезпечує достойною роботою близько 27 тисяч українців та генерує близько 1% ВВП України

За три роки компанії отримали від держави дотації на суму 449 млн грн, з них останні два роки дотації компанією отримувалися лише на утримання корів та молодняка великої рогатої худоби, – пресслужба

Групи компаній «Укрлендфармінг» та «Авангард» сплатили за три роки з 2017 до 2019 року до бюджету України податків і зборів на суму 7,722 млрд грн. Про це повідомила пресслужба одного з найбільших агрохолдингів у заяві, розміщеній на офіційному сайті компанії, пишуть «Українські новини».

Зазначається, що з 7,722 млрд грн до державного бюджету спрямовано 3,9 млрд грн (ПДВ – 2,1 млрд, податок на прибуток – 31,4 млн, єдиний соціальний внесок – 1,5 млрд, військовий збір – 234 млн); до місцевих бюджетів сплачено 3,65 млрд грн (податок на доходи фізосіб – 2,4 млрд, єдиний податок (4 група) – 449 млн, податок на землю та за оренду землі – 779 млн); інших податків та зборів виплачено 167 млн грн.

Окрім того, компанія зазначає, що забезпечує достойною роботою близько 27 тисяч українців та генерує близько 1% ВВП України.

Водночас у компанії відзначили, що за три роки отримали від держави дотації на суму 449 млн грн, з них останні два роки дотації компанією отримувалися лише на утримання корів та молодняка великої рогатої худоби. Ця галузь є традиційно дотаційною і в країнах Євросоюзу. У 2019 році сума отриманих групою компаній дотацій становила лише 12 млн грн із розподілених державою між аграріями 4 млрд грн.

Група компаній «Укрлендфармінг» та «Авангард» – один із найбільших агрохолдингів країни за розмірами земельного банку. Підприємства групи компаній працюють у 600 населених пунктах в 22 регіонах України. Група компаній займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів. Підприємства агрохолдингу є одними з найбільших платників податків України.