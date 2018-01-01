Компанія Ахметова оскаржила рішення суду про заморожування $820 млн активів
- Сьогодні, 07:04
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Фото: Главком
Олігарг Рінат Ахметов
Слухання у справі призначено на 27 лютого
Компанія «СКМ» подала апеляцію на рішення окружного суду м.Нікосія (Кіпр) про заморожування активів її власника Ріната Ахметова на суму $820 мільйонів.
Про це пише Financial Times з посиланням на компанію.
Зазначається, що апеляційний позов подано 8 січня, слухання у справі призначено на 27 лютого.
У прес-службі «СКМ» в коментарі «Інтерфакс-Україна» інформацію про подачу позову підтвердили.
Нагадаємо, українському бізнесмену Рінату Ахметову було вручено розпорядження кіпрського суду про заморожування $820 мільйонів його активів через тривалий правовий спор у справі «Укртелекому».
Рішення окружного суду Нікосії, що стосується Ахметова і дев'яти інших осіб, було прийнято 27 грудня.