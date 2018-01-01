Компанія Ахметова оскаржила рішення суду про заморожування $820 млн активів

Слухання у справі призначено на 27 лютого

Компанія «СКМ» подала апеляцію на рішення окружного суду м.Нікосія (Кіпр) про заморожування активів її власника Ріната Ахметова на суму $820 мільйонів. Про це пише Financial Times з посиланням на компанію. Зазначається, що апеляційний позов подано 8 січня, слухання у справі призначено на 27 лютого. У прес-службі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Главком Олігарг Рінат Ахметов

Слухання у справі призначено на 27 лютого

Компанія «СКМ» подала апеляцію на рішення окружного суду м.Нікосія (Кіпр) про заморожування активів її власника Ріната Ахметова на суму $820 мільйонів.

Про це пише Financial Times з посиланням на компанію.

Зазначається, що апеляційний позов подано 8 січня, слухання у справі призначено на 27 лютого.

У прес-службі «СКМ» в коментарі «Інтерфакс-Україна» інформацію про подачу позову підтвердили.

Нагадаємо, українському бізнесмену Рінату Ахметову було вручено розпорядження кіпрського суду про заморожування $820 мільйонів його активів через тривалий правовий спор у справі «Укртелекому».

Рішення окружного суду Нікосії, що стосується Ахметова і дев'яти інших осіб, було прийнято 27 грудня.