Компанія Walt Disney купила 21th Century Fox за $71,3 млрд



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Фото: Associated Press

Внаслідок угоди Walt Disney, зокрема, став власником кіностудії 20th Century Fox

Компанія Walt Disney Company придбала транснаціональний медіахолдинг 21th Century Fox за 71,3 мільярди доларів.

Про це повідомляє Associated Press.

Внаслідок угоди Walt Disney став власником кіностудії 20th Century Fox, голландської медіа-компанії Endemol Shine Group, індійської Star India, телеканалів FX, National Geographic, ABC, Disney Channel і Freeform, Star India, частки в стрімінговому сервісі Hulu і всього каталогу фільмів 20th Century Fox.

Угода не зачіпає телеканали Fox News, Fox Sports і Fox Business. Вони увійдуть до складу Fox Corporation, яка належить медіамагнату Руперту Мердоку і його синам.

Як відомо, Walt Disney (володіє Walt Disney Pictures, Marvel Studios, Lucasfilm, Touchstone Pictures та Pixar Animation Studios) і 20th Century Fox входять до шістки найбільших кіностудій в Голлівуді.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2017 року повідомлялося, що Walt Disney купить компанію 21st Century Fox за $52 млрд.