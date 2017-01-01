Під загрозою опинилися плани США з витіснення російських енергоносіїв з ринків Європи

Матеріали 2014-2016 років лягли в основу розгляду в Конгресі США з приводу зловживання при видачі спецдозволів на використання нафтогазових родовищ в Україні. Про це пише авторитетне польське видання wschodnik. У матеріалі наголошується, що колишнє керівництво Держгеонадр від партії «Свобода» допускало прийняття рішень в



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Під загрозою опинилися плани США з витіснення російських енергоносіїв з ринків Європи

Матеріали 2014-2016 років лягли в основу розгляду в Конгресі США з приводу зловживання при видачі спецдозволів на використання нафтогазових родовищ в Україні. Про це пише авторитетне польське видання wschodnik.

У матеріалі наголошується, що колишнє керівництво Держгеонадр від партії «Свобода» допускало прийняття рішень в нафтогазовій сфері, орієнтуючись на вузькопартійні або фінансові інтереси партії, пише Капитал.

За інформацією видання, все це призвело до того, що під загрозою опинилися плани США з витіснення російських енергоносіїв з ринків Європи, що є частиною санкцій проти РФ, які постійно підсилюються.

Основною ідеєю американських законодавців, яка зараз обговорюється, є розвиток внутрішнього видобутку в країнах, які раніше дуже залежали від поставок енергоносіїв з Росії. На думку конгресменів, реалізація такої програми зробить президента РФ Володимира Путіна більш поступливим у плані дотримання норм міжнародного законодавства та угод про дотримання прав людини.

Однак, обговорюючи це питання, американські законодавці відзначили негативну роль того факту, що за перші два роки після Революції гідності в Україні було видано вкрай мало дозволів на видобуток і розвідку нових родовищ нафти і газу. І причиною цього залучені до обговорення експерти прямо називали змову псевдопатріотичних сил в Україні з Кремлем.

Нагадаємо, що раніше з 2014 року українські та світові ЗМІ писали, що кураторство по розподілу надр в Україні так само здійснює народний депутат від «Народного фронту» Микола Мартиненко. Зокрема, ці скандали призвели до того, що в Україні і в Швейцарії проти українського парламентарія були розпочаті розслідування, які не закінчені ще до сих пір.