Кожен третій клієнт «Запоріжгаз Збуту» користується онлайн-сервісом «Особистий кабінет» новини компаній



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Переважна більшість споживачів газу реєструється на сайті для передачі показань лічильника

За три роки існування користувачами Особистого кабінету на сайті 104.ua стали 35% клієнтів «Запоріжгаз Збуту». Загалом в Україні таких користувачів вже більше 2 млн, а в Запорізькому регіоні – 144 тис. клієнтів.

За допомогою Особистого кабінету можна передати показання лічильника, сплатити за спожитий газ, перевірити стан свого особового рахунку, дізнатися розмір субсидії чи пільги.

«Переважна більшість споживачів газу реєструється на сайті для передачі показань лічильника. В березні приблизно 40% показань лічильників газу були передані через Особистий кабінет. Цей сервіс постійно вдосконалюється і оновлюється. Зараз запрацювала його мобільна версія - додаток 104 Mobile, в ньому, на численні прохання наших кліентов відкрита функція мультиакаунта, де можно зареєструвати декілька особових рахунків» – говорить директор ТОВ «ЗапоріжгазЗбут» Тетяна Колеснікова.

Особистий кабінет має зворотній телефонний зв'язок з оператором газової компанії, також в ньому є можливість задати питання онлайн. Новововведеннями цього року є чат-бот «7104ua» у месенджері Viber та мобільний додаток «104 Mobile Light» для користувачів iPhone. На черзі сервіс «104 Бізнес онлайн» для комерційних споживачів газу.