Країни Європи виділять $14 млн для Донбасу



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В ООН сподіваються, що гроші дозволять почати пошук шляхів для вирішення ключових проблем у Донецькій і Луганській областях

Данія виділить $9,45 млн, Швеція - $3 млн і Швейцарія $2 млн для поліпшення безпеки людей

Уряди Данії, Швеції і Швейцарії оголосили про початок проекту «Ефективне управління і залучення громадян для поліпшення доступу до правосуддя, безпеки, охорони навколишнього середовища і соціальної згуртованості на сході України». На проект буде виділено понад $14 млн, повідомив сайт Програми розвитку ООН (ПРООН).

«Через конфлікт на сході України, що триває вже п'ятий рік, цивільне населення зазнало значних втрат, зокрема, за період з 2014 року загинуло 3300 чоловіків, жінок і дітей, отримали поранення близько 9000 мирних жителів. 1,5 млн чоловік стали внутрішньо переміщеними особами, а чимало інших, які живуть в постраждалих від конфлікту районах, стикаються з різноманітними проблемами», - йдеться в повідомленні.

В ООН сподіваються, що спільний внесок Данії ($9,045 млн), Швеції ($3 млн) і Швейцарії ($2 млн) в розмірі $14,045 млн дозволить почати пошук шляхів для вирішення ключових проблем у Донецькій і Луганській областях.

«Кризу довіри можна подолати, тільки створюючи робочі місця, долаючи бідність, реалізуючи антикорупційні заходи, впроваджуючи правоохоронну і судову реформи, а також забезпечуючи права людини», - переконані в організації.

Раніше в ООН заявили, що в 2019 році для реалізації гуманітарних проектів в Україні необхідно $162 млн. При цьому гуманітарний план реагування в минулому році було профінансовано лише на 38%.