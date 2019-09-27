Курс валют: Нацбанк знизив курс гривні на шість копійок



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Нацбанк встановив на 27 вересня 2019 року курс 24,18 грн за долар

Національний банк України на п'ятницю, 27 вересня 2019 року, знизив офіційний курс гривні на 6 копійок – до 24,1869 грн за долар проти 24,1202 грн за долар у четвер.

Такі дані наведено на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 24,1869 грн за долар проти 24,1202 грн за долар у четвер, курс гривні до євро встановлено на рівні 26,4557 грн проти 26,4888 грн напередодні.

Як повідомлялося, Нацбанк купуватиме на ринку надлишки валюти.

Раніше у Нацбанку повідомили, що продовжать дотримуватися режиму плаваючого курсу валют, тобто не будуть втручатися у його ринкову динаміку без нагальних потреб.