Нацбанк купуватиме на ринку надлишки валюти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нацбанк планує лише згладжувати надмірні коливання курсу

У Національному банку України повідомили, що не планують викупом надлишків валюти на ринку втручатися у формування курсу.

Про це у Нацбанку повідомили у відповідь на запит hromadske.

Так, в НБУ заявили, що відповідно до політики інфляційного таргетування (яка передбачає встановлення та досягнення цілей з інфляції), центральний банк планує лише згладжувати надмірні коливання курсу.

«Згладжувати надмірні коливання курсу» означає впливати на обсяг дефіциту або надлишку валюти на ринку за допомогою продажу або купівлі валюти, але не змінювати ринковий тренд курсу на протилежний. Наприклад, під час зміцнення курсу гривні НБУ викуповує надлишок валюти в такому обсязі, щоб не створювати штучного дефіциту валюти, який би призвів до девальвації курсу гривні», — повідомили у Нацбанку.

Там зазначають, що дотримувалися цієї політики від початку 2019 року і планують дотримуватися її й надалі.

«Мета Національного банку — щоб інфляція знизилася до 5% і стабілізувалася на такому рівні, оскільки це є необхідною передумовою для збільшення гривневих заощаджень населення, основою комфортного інвестиційного середовища для бізнесу та одним з чинників, який зумовить зниження процентних ставок за кредитами у довгостроковій перспективі», — зазначили в українському центральному банку.



Раніше у Нацбанку повідомили, що продовжать дотримуватися режиму плаваючого курсу валют, тобто не будуть втручатися у його ринкову динаміку без нагальних потреб.